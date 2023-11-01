"Рідна людина пішла": чим запамʼятався українцям відомий спортивний журналіст Артем Франков
Помер відомий футбольний журналіст та головний редактор культового журналу "Футбол" - Артем Франков. Відомо, що у журналіста стався другий інсульт.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чим запам'ятався українцям журналіст та які книги видав за життя
При написанні матеріалу використовувались дані сайту Wikipedia.
Що відомо про життя Артема Франкова
Народився спортивний журналіст 24 липня 1970 року у Харків.
Закінчив Харківський державний університет - радіофізичний факультет у 1992 році. Також навчався у Харківській військовій інженерній радіотехнічній академії ім. Говорова. З 1994 року працював викладачем Харківського військового університету, а 1997 став заступником головного редактора газети "Телетиждень".
З 1997 по 2022 рік - був головним редактором журналу "Футбол", який став одним із провідних футбольних журналів України. Більшість матеріалів писав російською мовою, також володів українською та англійською мовами.
Після початку російського вторгнення в Україну у 2022 році продовжив займатися журналом, який виходив в електронному форматі під назвою "Футбол-війна".
Помер 31 жовтня 2023 року у Києві після перенесеного інсульту. Відомо, що до цього у нього вже був інсульт. Артему Франкову було 53 роки.
Відомом, що у 2005 році Артем Фрнаков був нагороджений званням "Заслужений журналіст України", нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (2012).
Які книги видав
За життя Артем Франков видав чимало книг. Серед них:
- Моделювання квантово-оптичних озброєнь (1996)
- Лобановский. Післяслово (2002 рік, у співавторстві з Дмитром Харитоновим)
- Футбол по-українськи (2006)
- Футбол (2009)
- Усі чемпіонати світу з футболу 9 томів (2010)
Артем Франков (фото: dynamo.kiev.ua)
Артем Франков (фото: wikipedia)
Як відреагували на смерть у мережі
Заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов написав, що вдячний за кожну зустріч.
"Пишаюся і дякую за кожну зустріч, за кожну розмову і пораду. За все. Ви назавжди залишитеся рідною людиною. Світла памʼять, дядя Артем", - йдеться у повідомленні.
Журналіст Володимир Чистилін написав у мережі, що вони були знайомі 30 років, від того часу, коли Артем Франков починав свою кар'єру футбольного журналіста.
"Останнім часом він хворів, переніс другий інсульт і на 53-му році життя відійшов у Вічність. Не здивуюсь, якщо святий покровитель футболу Луїджі Скрісоппі десь на небесах вже слухає байки Франкова. Краще за нього мало хто вмів смакувати гру мільйонів", - написав він.
Також кореспондент Суспільного Ігор Ізотов зазначив, що у журналістиці він завдяки тим текстам, які читав у харківському метро в журналі Франкова.
"І хоча ми особисто спілкувались всього кілька разів, але ніби рідна людина пішла", - додав він.
Артем Франков (фото: facebook.com.artem.frankov)
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