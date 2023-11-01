"Рідна людина пішла": чим запамʼятався українцям відомий спортивний журналіст Артем Франков

Помер відомий футбольний журналіст та головний редактор культового журналу "Футбол" - Артем Франков. Відомо, що у журналіста стався другий інсульт.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чим запам'ятався українцям журналіст та які книги видав за життя

Що відомо про життя Артема Франкова

Народився спортивний журналіст 24 липня 1970 року у Харків.

Закінчив Харківський державний університет - радіофізичний факультет у 1992 році. Також навчався у Харківській військовій інженерній радіотехнічній академії ім. Говорова. З 1994 року працював викладачем Харківського військового університету, а 1997 став заступником головного редактора газети "Телетиждень".

З 1997 по 2022 рік - був головним редактором журналу "Футбол", який став одним із провідних футбольних журналів України. Більшість матеріалів писав російською мовою, також володів українською та англійською мовами.

Після початку російського вторгнення в Україну у 2022 році продовжив займатися журналом, який виходив в електронному форматі під назвою "Футбол-війна".

Помер 31 жовтня 2023 року у Києві після перенесеного інсульту. Відомо, що до цього у нього вже був інсульт. Артему Франкову було 53 роки.

Відомом, що у 2005 році Артем Фрнаков був нагороджений званням "Заслужений журналіст України", нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (2012).

Які книги видав

За життя Артем Франков видав чимало книг. Серед них:

Моделювання квантово-оптичних озброєнь (1996)

Лобановский. Післяслово (2002 рік, у співавторстві з Дмитром Харитоновим)

Футбол по-українськи (2006)

Футбол (2009)

Усі чемпіонати світу з футболу 9 томів (2010)

Артем Франков (фото: dynamo.kiev.ua)

Артем Франков (фото: wikipedia)

Як відреагували на смерть у мережі

Заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов написав, що вдячний за кожну зустріч.

"Пишаюся і дякую за кожну зустріч, за кожну розмову і пораду. За все. Ви назавжди залишитеся рідною людиною. Світла памʼять, дядя Артем", - йдеться у повідомленні.

Журналіст Володимир Чистилін написав у мережі, що вони були знайомі 30 років, від того часу, коли Артем Франков починав свою кар'єру футбольного журналіста.

"Останнім часом він хворів, переніс другий інсульт і на 53-му році життя відійшов у Вічність. Не здивуюсь, якщо святий покровитель футболу Луїджі Скрісоппі десь на небесах вже слухає байки Франкова. Краще за нього мало хто вмів смакувати гру мільйонів", - написав він.

Також кореспондент Суспільного Ігор Ізотов зазначив, що у журналістиці він завдяки тим текстам, які читав у харківському метро в журналі Франкова.

"І хоча ми особисто спілкувались всього кілька разів, але ніби рідна людина пішла", - додав він.

Артем Франков (фото: facebook.com.artem.frankov)