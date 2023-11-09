Умер выдающийся украинский журналист, основатель "Зеркала недели" Владимир Мостовой

В возрасте 76 лет скончался известный украинский журналист Владимир Мостовой. Он был основателем и главным редактором известного еженедельника "Зеркало недели".

"Сегодня не стало Владимира Павловича Мостового. На 77-м году жизни ушел создатель "Зеркала Недели". Человек, который 17 лет - с 1994-го по 2011-й - отстоял у руля нашего издания. Который создал коллектив. Мы потеряли человека, которая имела энциклопедические знания, уникальное чувство юмора и такта, оптимизм и колоссальную веру в Украину. Сегодня очень многие потеряли не только Учителя, но и родного и близкого человека", - говорится в сообщении.

Владимир Павлович Мостовой родился 10 марта 1947 в Перегоновке Кировоградской области. В 1972 г. окончил факультет журналистики Киевского национального университета им. Шевченко.

А в 2002 году на Международном фестивале журналистики "Вера. Надежда. Любовь" Мостовой получил звание "Руководитель масс-медиа года". Также у него была вторая премия немецкого медиафонда "Шпаркассе Лейпциг" - "За свободу и будущее средств массовой информации".

Работать начал до получения профильного образования - в 1967 году стал заведующим отделом писем и массовых работ и газете "Трибуна хлебороба" в Черниговской области. Далее = в 1967-1969 годах был заместителем главного редактора газеты "Пищевик" в Киеве.

Во время учебы стал заведующим отделом журнала "Советская школа", впоследствии - старшим корреспондентом "Вечернего Киева".

Почти 12 лет (1978-1990) = завотделом строительства в газете "Знамя Коммунизма", а в 1990 году стал заместителем главного редактора газеты "Хрещатик".

В 1994 году создал "Зеркало недели", где являлся главным редактором много лет.

Был главой комиссии журналистской этики с 2001 года, членом комиссии по биоэтике и членом Совета конкурентоспособности Украины.

"Не будет подушечек с орденами. Как журналист Владимир Павлович не считал для себя возможным принимать ласки любой власти. У человека, который создал первое в Независимой Украине аналитическое и расследовательское издание, не будет места на центральной аллее Байкового кладбища - он останется с семьей, в которой всегда черпал силы и отдавал их Делу, друзьям, коллегам. Как завещание Палыч оставил нам две роскоши, которые ценили больше всего: волю и любовь к людям. Без этих двух ценностей, как учил нас Палыч всей своей почти шестидесятилетней журналистской жизнью, не будет ни нашего издания, ни нашей страны. Воля и Люди! Помним. Благодарны. Больно. Светлая память", - отметили в редакции.

Прощание с Владимиром Мостовым состоится в субботу, в 12:00 в Большом зале киевского крематория по адресу: улица Байковая, 16.