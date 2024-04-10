Помер видатний фізик і лауреат Нобелівської премії Пітер Хіггс: що відомо про його життя й досягнення

Повідомлення про смерть

Заяву про смерть Хіггса поширила прес-служба Единбурзького університету, де він був почесним професором.

Зазначається, що він "мирно помер вдома у понеділок, 8 квітня, після нетривалої хвороби".

Уточнюється, що професор був чудовим учителем і наставником, який надихав цілі покоління молодих учених.

"Пітер Хіггс був видатною особистістю - справді талановитим ученим, чиє бачення та уява збагатили наші знання про світ, який нас оточує. Його новаторська робота надихнула тисячі вчених, і його спадщина продовжуватиме надихати багато майбутніх поколінь", - наголосив директор і віце-канцлер університету Пітер Метісон.

Видатний фізик і лауреат Нобелівської премії Пітер Хіггс (фото: ed.ac.uk)

Життєвий шлях і досягнення Пітера Хіггса

Пітер Хіггс народився 29 травня 1929 року в місті Ньюкасл-апон-Тайн на північному сході Англії. Його батько - Томас Вер Хіггс - працював звукорежисером на BBC. Мати - Гертруда Мод (уроджена Когілл).

Через перенесену в дитинстві астму, часті переїзди у зв'язку з роботою батька, а потім - через Другу світову війну, Хіггс у дитинстві часто пропускав школу та навчався вдома.

Коли його батько переїхав до Бедфорда, Хіггс залишився з матір'ю в Бристолі. Пізніше навчався в Лондоні й у 1954 році здобув ступінь доктора філософії з дисертацією під назвою "Деякі проблеми теорії молекулярних коливань" у Королівському коледжі.

У 1964 році Хіггс висунув гіпотезу про існування елементарної частинки - бозона. Це дозволило розгадати механізм утворення маси, тому згодом її почали називати не просто "бозоном Хіггса", а "частинкою Бога".

Оскільки Хіггс був атеїстом, то висловлював невдоволення цією назвою, вважаючи її такою, що заплутує людей і дає хибне уявлення, буцімто відкриття цієї частинки якось доводить існування Бога.

У 1996 році Хіггс вийшов на пенсію, ставши професором-емеритом Единбурзького університету.

Лише у 2012 році вчені Європейського центру ядерних досліджень під час проведення експериментів оголосили про офіційне відкриття частинки, а в березні 2013 року - підтвердили своє відкриття.

Теоретичне моделювання сигнатури бозона Хіггса при зіткненні протонів (ілюстрація: en.wikipedia.org)

Наприкінці 2013 року професор Хіггс отримав Нобелівську премію з фізики за цю роботу спільно з бельгійським фізиком Франсуа Енглером.

Крім цього, Хіггс нагороджений різними відзнаками за досягнення у галузі теоретичної фізики.

Він є лауреатом медалі Дірака, яку присуджує Інститут фізики в Лондоні, а також премії в галузі фізики частинок і фізики високих енергій Європейського фізичного товариства.

Насамкінець, видатний фізик був членом Королівського товариства Единбурга і членом Лондонського королівського товариства.