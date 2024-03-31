Шанс на вічне життя? Вчений пояснив, чи допоможе кріоніка воскрешати людей

Біолог і лауреат Нобелівської премії Венкі Рамакрішнан проаналізував десятирічні спроби науковців знайти ключ до вічного життя за допомогою кріоконсервування людей після смерті. Вчені сподіваються, що у майбутньому, коли технології сягнуть вищого розвитку, то заморожені тіла можна буде оживити.

Про те, чи спрацює цей спосіб "воскресіння", розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Live Science .

Що треба знати про кріоконсервування

Кріоконсервація передбачає замороження людини одразу після її смерті. Втім заморожувати біологічні матеріали не так просто, оскільки всі живі істоти складаються переважно з води. Коли вона замерзає, то розширюється і розриває клітини та тканини.

Ціла галузь біології, кріоконсервація, вивчає, як заморозити зразки, щоб вони залишалися життєздатними після розморожування. Уже розробили корисні методи, наприклад, як зберігати стовбурові клітини та інші важливі зразки в рідкому азоті. Також уже навчилися безпечно заморожувати сперму та ембріони для подальшого лікування запліднення.

Зараз людей заморожують одразу після смерті, щоб розморозити, коли знайдуть ліки проти хвороби, від якої вони померли.

Як з'явилась ідея заморожувати померлих

Ідея існує вже давно, але вона набула популярності завдяки роботі Роберта Еттінгера, викладача фізики та математики в коледжі з Мічигану, який також писав наукову фантастику. Еттінгер прогнозував, що у майбутньому вчені оживлятимуть заморожені тіла.

У 1976 році вчений заснував Інститут кріоніки поблизу Детройта і переконав понад 100 людей зберегти свої тіла після смерті в рідкому азоті. Таку послугу він продавав за 28 000 доларів.

У 1977 році він заморозив тіло своєї матері, а потім ще й двох своїх дружин. Зрештою там заморозили понад 200 тіл, щоб воскресити їх у майбутньому. У 2011 році у віці 92 років Еттінгер помер і його також заморозили.

Зараз є кілька установ, які пропонують послуги замороження. Організація Alcor Life Extension Foundation зі штаб-квартирою в Скоттсдейлі, штат Арізона, бере близько 200 000 доларів за зберігання тіла.

Камери для зберігання заморожених тіл в Alcor Life Extension Foundation (фото: alcor.org)

Як відбувається замороження

Як тільки людина помирає, кров зливають та замінюють антифризом, а тіло потім зберігається в рідкому азоті. Теоретично на невизначений термін.

Втім є ще один спосіб консервування, який передбачає збереження тільки мозку. Прихильники цього способу, трансгуманісти, таким чином хочуть зберегти після смерті свідомість. Для цього мозок поміщають в антифриз.

Трансгуманісти сподіваються, що колись технологія дозріє до того, що інформацію з мозку можна буде завантажити в комп’ютер. Ця сутність заволодіє свідомістю та спогадами людини та відновить "життя". Вона не буде обмежена людськими проблемами, такими як потреби в їжі, воді, кисні тощо. Тоді свідомість вийде за межі тіл і матимемо можливість подорожувати куди завгодно у Всесвіті.

До речі, Ілон Маск фінансово підтримує проекти, які спрямовані на "об’єднання" людського мозку з комп’ютерами.

Чи спрацюють ці технології

Немає жодного доказу, що людська кріогеніка коли-небудь спрацює. Потенційних проблем безліч. Наприклад, після смерті одразу в кожній клітині тіла відбуваються різкі біохімічні зміни через нестачу кисню та поживних речовин. Поки людину підготують до кріоконсервування та заморозять, пройде певний час. Тому стан кріогенно замороженого тіла не є станом живої людини.

Прихильники кріо заявляють, що вченим треба просто зберегти фізичну структуру мозку. Поки він збережений настільки, що ми можемо побачити зв’язки між усіма мільярдами клітин мозку, ми зможемо реконструювати весь мозок людини.

Оживлення мозку

Картування всіх нейронів у мозку - це нова наука під назвою коннектоміка. Хоча цей метод досяг величезних успіхів, дослідники все ще намагаються виправити недоліки при "оживленні" мух та інших крихітних організмів. Втім поки нема ноу-хау, щоб правильно підтримувати мозок трупа.

Лише нещодавно, після багатьох років досліджень, вдалося зберегти мозок миші. Для цього в нього влили рідину для бальзамування, поки серце миші ще билося - цей процес вбив мишу.

Жодна з кріонічних компаній не надала доказів, що її процедури зберігають людський мозок так, щоб у майбутньому вчені могли отримати повну карту його нейронних зв’язків.

Навіть якби ми змогли створити таку карту, її було б недостатньо для симуляції мозку. Ідея кожного нейрона як простого транзистора в комп'ютерній схемі безнадійно наївна.

Чому ця ідея утопічна

За словами Венкі Рамакрішнана, кожній клітині мозку виконується програма, що постійно змінюється, яка включає тисячі генів і білків, і її зв’язок з іншими клітинами постійно змінюється. Картування зв’язків у мозку було б великим кроком вперед, але не дозволить нам реконструювати фактичний стан замороженого мозку, не кажучи вже про те, щоб передбачити, як він "думатиме".

Ще одним вагомим аргументом є те, що структура мозку та сама його природа формуються його зв’язком з рештою тіла.

Наш мозок еволюціонував разом з рештою тіла і постійно отримує сенсорні сигнали від нього та діє на них. Він також нестабільний: нові з’єднання додаються щодня та обрізаються вночі, коли ми спимо. Існують як щоденні, так і сезонні ритми, що включають ріст і загибель нейронів, і це постійне ремоделювання мозку погано вивчено.

Фантасти так уявляють зберігання заморожених людей у майбутньому (ілюстрація: teletype.in)

Мозок без тіла був би зовсім іншою річчю. Мозком керують не лише електричні імпульси, які проходять через зв’язки між нейронами. Він також реагує на хімічні речовини як всередині мозку, так і з решти тіла. Його діяльність значною мірою керується гормонами, які виробляються в органах і включають основні потреби, такі як голод, а також внутрішні бажання. Задоволення, які отримує наш мозок, переважно тілесні.

Якщо ми чекатимемо, поки ми постаріємо та помремо, то зберігатимемо старий мозок, чи є у цьому сенс?

Трансгуманісти стверджують, що ці проблеми можна буде вирішити у майбутньому. Їхній основний аргумент, що мозок - це суто комп’ютер, просто складніший за техніку.

Звичайно, мозок - це обчислювальний орган, але біологічний стан його нейронів так само важливий, як і зв’язки між ними, щоб реконструювати його стан у будь-який момент часу.

На думку Венкі Рамакрішнана немає жодних доказів того, що заморожене тіло чи мозок можна буде оживити.