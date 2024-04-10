Умер выдающийся физик и лауреат Нобелевской премии Питер Хиггс: что известно о его жизни и достижениях

Сообщение о смерти

Заявление о смерти Хиггса распространила пресс-служба Эдинбургского университета, где он являлся почетным профессором.

Отмечается, что он "мирно скончался дома в понедельник, 8 апреля, после непродолжительной болезни".

Уточняется, что профессор был отличным учителем и наставником, вдохновлявшим целые поколения молодых ученых.

"Питер Хиггс был выдающейся личностью - действительно талантливым ученым, чье видение и воображение обогатили наши знания об окружающем мире. Его новаторская работа вдохновила тысячи ученых, и его наследие будет продолжать вдохновлять многие будущие поколения", - подчеркнул директор и вице-канцлер университета Питер Мэтисон.

Выдающийся физик и лауреат Нобелевской премии Питер Хиггс (фото: ed.ac.uk)

Жизненный путь и достижения Питера Хиггса

Питер Хиггс родился 29 мая 1929 года в городе Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. Его отец - Томас Вер Хиггс - работал звукорежиссером на BBC. Мать - Гертруда Мод (урожденная Когилл).

Из-за перенесенной в детстве астмы, частых переездов в связи с работой отца, а затем - из-за Второй мировой войны, Хиггс в детстве часто пропускал школу и учился дома.

Когда его отец переехал в Бедфорд, Хиггс остался с матерью в Бристоле. Позже учился в Лондоне и в 1954 году получил степень доктора философии с диссертацией под названием "Некоторые проблемы теории молекулярных колебаний" в Королевском колледже.

В 1964 году Хиггс выдвинул гипотезу о существовании элементарной частицы - бозона. Это позволило разгадать механизм образования массы, поэтому впоследствии ее стали называть не просто "бозоном Хиггса", а "частицей Бога".

Поскольку Хиггс был атеистом, то выражал недовольство этим названием, считая его запутывающим людей и дающим ложное представление, будто бы открытие этой частицы как-то доказывает существование Бога.

В 1996 году Хиггс ушел на пенсию, став профессором-эмеритом Эдинбургского университета.

Только в 2012 году ученые Европейского центра ядерных исследований во время проведения экспериментов объявили об официальном открытии частицы, а в марте 2013 - подтвердили свое открытие.

Теоретическое моделирование сигнатуры бозона Хиггса при столкновении протонов (иллюстрация: en.wikipedia.org)

В конце 2013 года профессор Хиггс получил Нобелевскую премию по физике за эту работу совместно с бельгийским физиком Франсуа Энглером.

Кроме этого, Хиггс награжден разными отличиями за достижения в области теоретической физики.

Он является лауреатом медали Дирака, которую присуждает Институт физики в Лондоне, а также премии по физике частиц и физике высоких энергий Европейского физического общества.

В заключение выдающийся физик был членом Королевского общества Эдинбурга и членом Лондонского королевского общества.