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Помер вчений, один із творців Конституції України - Василь Тацій

Фото: Василь Тацій помер (sq.com.ua)
Автор: Людмила Жукова

У Харкові помер відомий вчений, колишній ректор харківської юракадемії Василь Тацій.

Про смерть відомого українця повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Сьогодні вночі пішла з життя людина, значення якої для Харкова та України складно переоцінити. Один із людей, які написали Конституцію нашої країни. Один із творців Харківської юридичної школи, відомої не лише в Україні, а й за її межами. Людина, яка багато років був членом виконкому Харківської міської ради. Людина, на думку якої дослухалися Президенти України та прем'єр-міністри - Василь Якович Тацій", - написав голова Харкова.

Василь Тацій помер у Харкові (фото: objectiv.tv)

Що відомо про Василя Тація

Василь народився 13 січня 1940 року у Полтаві. 1963 року закінчив Харківський юридичний інститут.

З липня 1987 року З грудня 2020 року Василь був ректором Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, а з 1991 року був завідувачем кафедри кримінального права академії.

Чим ще запам'ятався Тацій

  • Лауреат Державної премії України у галузі архітектури (2001).
  • Заслужений діяч науки та техніки України (1989).
  • Державний радник юстиції 2-го класу (1999).
  • Герой України (2004).
  • Нагороджений орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня (1995), IV ступеня (1998), "Знаком Пошани" (1981), медалями.
  • Автор, співавтор понад 200 наукових праць, у тому числі понад 20 монографій, навчальних посібників та підручників.

Нижче наводимо улюблені цитати Василя Тація.

"Немає майбутнього у того народу, який не знає своєї історії"

"Я вірю і переконаний, що Україна буде сильною, самостійною та економічно незалежною"

Нагадаємо, що у Харківській області батько на місці обстрілу знайшов фото загиблої доньки.

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