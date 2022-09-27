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У Харківській області батько на місці обстрілу знайшов фото загиблої доньки: неможливо стримати сліз

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Первомайськ , Вівторок 27 вересня 2022 15:18
У Харківській області батько на місці обстрілу знайшов фото загиблої доньки: неможливо стримати сліз Батько дівчинки, яку вбили окупанти, показав спільне фото (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська 26 вересня завдали ракетного удару по Первомайську Харківської області. Внаслідок обстрілу одна родина втратила трьох членів сім'ї.

Щемливе фото де батько тримає фото загиблої доньки, опублікувало Суспільне.

Так, тато загиблої доньки показав, що у них вдома було їхнє спільне фото в рамці, яке вціліло після падіння ракети.

Також повідомляється, що внаслідок російського ракетного удару загинули троє членів однієї родини: дівчинка, літні жінка та чоловік.

У Харківській області батько на місці обстрілу знайшов фото загиблої доньки: неможливо стримати слізБатько 13-річної дівчинки, яку вбила російська ракета на Харківщині, показав спільне фото (suspilne.media)

Жителька Первомайського Тетяна Касьянова, будинок якої разом із родичами знищила російська ракета розповіла, що на момент обстрілу була у магазині неподалік дому.

"Я працюю у ста метрах від дому, до мене прийшли покупці, стояла з ними розмовляла, і чуємо секундний вибух - виходимо, усе палає. Одразу дивлюся - будинку мого немає! У мене онучка була і мати у будинку. Онучку знайшли одразу, тут вони були з бабусею. А чоловік у гаражі", - розповіла Тетяна.

У Харківській області батько на місці обстрілу знайшов фото загиблої доньки: неможливо стримати слізТетяна Касьянова розповіла, як окупанти вбили її рідних (suspilne.media)

Також вона додала, що що онучці було 13 років, у грудні мало б виповнитись 14. Чоловіку Тетяни було 63 роки.

"В одну секунду всього не стало! Ні рідних, ні будинку, ні двору! Одна секунда - і все. Нехай воно їм повернеться", - каже жінка.

13-річна Наталія навчалася в інтернаті. Через війну заняття проходили онлайн. Тетяна згадує, як разом з онукою робили фізкультуру.

Батько дівчинки знайшов на руїнах спільну фотографію з донькою.

Окрім того, на подвір'ї ударом побило гусей і качок. Уцілілих птахів відвезуть у село під Первомайським, де жила загибла жінка. Тетяна із сином планують переїхати до родичів.

У Харківській області батько на місці обстрілу знайшов фото загиблої доньки: неможливо стримати слізУ Харківській області батько на місці обстрілу знайшов фото загиблої доньки: неможливо стримати слізУ Харківській області батько на місці обстрілу знайшов фото загиблої доньки: неможливо стримати слізУ Харківській області батько на місці обстрілу знайшов фото загиблої доньки: неможливо стримати сліз

Окупанти завдали ракетного удару по Первомайську Харківської області (suspilne.media)

Раніше ми повідомляли, як батько читав молитву над тілом загиблого 13-річного сина у Харкові.

Також ми писали, що дівчинка під Києвом прикинулася мертвою, щоб її не вбили окупанти.

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