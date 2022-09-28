Умер ученый, один из создателей Конституции Украины - Василий Таций

В Харькове скончался известный ученый, бывший ректор харьковской юракадемии Василий Таций.
О смерти известного украинца сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Сегодня ночью ушел из жизни человек, значение которого для Харькова и Украины сложно переоценить. Один из людей, написавших Конституцию нашей страны. Один из создателей Харьковской юридической школы, известной не только в Украине, но и за ее пределами. Человек, который много лет был членом исполкома Харьковского городского совета. Человек, к мнению которого прислушивались Президенты Украины и премьер-министры - Василий Яковлевич Таций", - написал глава Харькова.
Василий родился 13 января 1940 года в Полтаве. В 1963 году окончил Харьковский юридический институт.
С июля в 1987 года З декабря 2020 года Василий был ректором Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого, а с 1991 года он был заведующим кафедры криминального права академии.
Чем еще запомнился Таций
Ниже приводим любимые цитаты Василия Тация.
"Нет будущего у того народа, который не знает своей истории"
"Я верю и убежден, что Украина будет сильной, самостоятельной и экономически независимой"
Напомним, что в Харьковской области отец на месте обстрела нашел фото погибшей дочери.