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Умер ученый, один из создателей Конституции Украины - Василий Таций

Фото: Василий Таций умер (sq.com.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Харькове скончался известный ученый, бывший ректор харьковской юракадемии Василий Таций.

О смерти известного украинца сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Сегодня ночью ушел из жизни человек, значение которого для Харькова и Украины сложно переоценить. Один из людей, написавших Конституцию нашей страны. Один из создателей Харьковской юридической школы, известной не только в Украине, но и за ее пределами. Человек, который много лет был членом исполкома Харьковского городского совета. Человек, к мнению которого прислушивались Президенты Украины и премьер-министры - Василий Яковлевич Таций", - написал глава Харькова.

Василий Таций умер в Харькове (фото: objectiv.tv)

Что известно о Василие Тацие

Василий родился 13 января 1940 года в Полтаве. В 1963 году окончил Харьковский юридический институт.

С июля в 1987 года З декабря 2020 года Василий был ректором Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого, а с 1991 года он был заведующим кафедры криминального права академии.

Чем еще запомнился Таций

  • Лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры (2001).
  • Заслуженный деятель науки и техники Украины (1989).
  • Государственный советник юстиции 2-го класса (1999).
  • Герой Украины (2004).
  • Награжден орденами князя Ярослава Мудрого V степени (1995), IV степени (1998), "Знаком Почета" (1981), медалями.
  • Автор, соавтор более 200 научных работ, в том числе свыше 20 монографий, учебных пособий и учебников.

Ниже приводим любимые цитаты Василия Тация.

"Нет будущего у того народа, который не знает своей истории"

"Я верю и убежден, что Украина будет сильной, самостоятельной и экономически независимой"

Напомним, что в Харьковской области отец на месте обстрела нашел фото погибшей дочери.

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