180 тисяч для студента: в київському виші ввели нову стипендію

Про це університет повідомив ще в липні, а вже сьогодні стало відомо, скільки становить стипендіальна сума.

Яка сума стипендії

Стипендія імені Романа Ратушного складає 180 000 гривень. Ці кошти розраховані на 100% оплату за навчання, якщо студент навчається на контракті, та квартальні платежі для покриття частини витрат на проживання.

Щороку її зможе отримати лише один студент, якого обиратимуть за допомогою конкурсу. Проте стипендіата також можуть і позбавити винагороди за незадовільні оцінки.

Як взяти участь у конкурсі

Перш за все брати участь можуть лише студенти-юристи магістратури Інституту права КНУ. Форма фінансування (бюджет або контракт) не грає ролі.

Для участі необхідно подати певні документи та написати мотиваційного листа англійською мовою. Окрім листа, до уваги братимуть також академічні досягнення заявника та громадську активність.

Дізнатися детальніше можна в Положенні про надання Стипендії.

Якщо ж серед претендентів, не оберуть нікого, то стипендію не присуджують. А у випадку відмови обраного комісією студента її призначать іншому кандидату.

Хто такий Роман Ратушний

Нагадаємо, що Роман Ратушний - це громадський активіст, який активно боровся проти забудови Протасового Яру в Києві. За освітою Роман був юристом.

У боротьбі за урочище хлопець досяг успіху, адже підприємству, яке претендувало на територію, заборонили продовжувати будівництво у зеленій зоні, а згодом Київська міська рада повернула земельній ділянці статус зелених насаджень.

Після початку вторгнення РФ в Україну Ратушний став добровольцем до лав Сил оборони України. Спершу був на Сумщині, а у квітні - у Харківській області, зокрема в Ізюмському районі.

9 червня, потрапивши у ворожу засідку під Ізюмом, активіст загинув.