Умер ректор Университета Гринченко, которого любили все студенты
Сегодня стало известно о смерти ректора Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктора Огневьюка. Ему было 63 года.
Причины смерти пока не известны.
Об этом сообщает народный депутат и выпускник университета Леонид Емец.
Каким был Виктор Огневьюк?
Виктор Огневьюк возглавлял университет с 2007 года. За 15 лет ректорства Огневьюка университет заметно вырос в рейтингах по многим критериям: увеличилось количество абитуриентов и студентов, добавили новые специальности.
Кроме того, за время пребывания Виктора Огневьюка в должности учебное заведение начало сотрудничать с иностранными университетами, чтобы у студентов была возможность учиться за границей.
Самым главным достижением ректора считается борьба с коррупцией.
"Украина - в этом слове для меня все", - эта цитата Бориса Гринченко стала жизненным девизом Виктора Александровича.
24 февраля Огневьюк записался в ряды территориальной обороны.
"Кроме борьбы за Украину - определяю своим приоритетом благотворительную деятельность. Среди задач - восстановление Украины, восстановление ее исторических памятников разрушенных университетов, школ, детских садов, музеев и помощь потерявшим свои дома. А еще реформа высшего образования... "Служить человеку, общине и обществу - это лозунг моего университета, а значит мой. С Киевом и для Киева, как всегда...", - написал он в Facebook.
Ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор Огневьюк (фото: facebook.com/viktor.ogneviuk)
Биография Виктора Огневьюка
Виктор Александрович Огневьюк родился в Винницкой области. Там же выучился на учителя история. Работал директором Шпитьковской средней школы, а затем заведующим райотделом образования Киево-Святошинского района Киевской области.
В период с 2000 до 2006 года работал заместителем министра образования и науки Украины. А в 2007 заступил на пост ректора Киевского университета имени Бориса Гринченко.
Виктор Огневьюк является автором более 70 научных работ, в том числе двух учебников с грифом МОН Украины для учащихся общеобразовательных учебных заведений. Он также ввел в научное обращение и теоретически обосновал новые понятия "освітологія" и "homo educatus".
Ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор Огневьюк (фото: facebook.com/viktor.ogneviuk
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