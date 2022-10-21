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Умер ректор Университета Гринченко, которого любили все студенты

Новина українською →
Пятница 21 октября 2022 16:16
Умер ректор Университета Гринченко, которого любили все студенты Виктор Огневьюк (фото:
Автор: Юлия Гаюк

Сегодня стало известно о смерти ректора Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктора Огневьюка. Ему было 63 года.

Причины смерти пока не известны.

Об этом сообщает народный депутат и выпускник университета Леонид Емец.

Каким был Виктор Огневьюк?

Виктор Огневьюк возглавлял университет с 2007 года. За 15 лет ректорства Огневьюка университет заметно вырос в рейтингах по многим критериям: увеличилось количество абитуриентов и студентов, добавили новые специальности.

Кроме того, за время пребывания Виктора Огневьюка в должности учебное заведение начало сотрудничать с иностранными университетами, чтобы у студентов была возможность учиться за границей.

Самым главным достижением ректора считается борьба с коррупцией.

"Украина - в этом слове для меня все", - эта цитата Бориса Гринченко стала жизненным девизом Виктора Александровича.

24 февраля Огневьюк записался в ряды территориальной обороны.

"Кроме борьбы за Украину - определяю своим приоритетом благотворительную деятельность. Среди задач - восстановление Украины, восстановление ее исторических памятников разрушенных университетов, школ, детских садов, музеев и помощь потерявшим свои дома. А еще реформа высшего образования... "Служить человеку, общине и обществу - это лозунг моего университета, а значит мой. С Киевом и для Киева, как всегда...", - написал он в Facebook.

Умер ректор Университета Гринченко, которого любили все студенты

Ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор Огневьюк (фото: facebook.com/viktor.ogneviuk)

Биография Виктора Огневьюка

Виктор Александрович Огневьюк родился в Винницкой области. Там же выучился на учителя история. Работал директором Шпитьковской средней школы, а затем заведующим райотделом образования Киево-Святошинского района Киевской области.

В период с 2000 до 2006 года работал заместителем министра образования и науки Украины. А в 2007 заступил на пост ректора Киевского университета имени Бориса Гринченко.

Виктор Огневьюк является автором более 70 научных работ, в том числе двух учебников с грифом МОН Украины для учащихся общеобразовательных учебных заведений. Он также ввел в научное обращение и теоретически обосновал новые понятия "освітологія" и "homo educatus".

Умер ректор Университета Гринченко, которого любили все студенты

Умер ректор Университета Гринченко, которого любили все студенты

Ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор Огневьюк (фото: facebook.com/viktor.ogneviuk

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