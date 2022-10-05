Українські студенти зможуть навчатися в Німеччині безкоштовно: як це зробити

Про це повідомляють на сайті Deutscher Akademischer Austauschdienst.

Хто може отримати стипендію від DAAD

У конкурсі на отримання стипендії можуть брати участь лише магістри або аспіранти обраних спеціальностей.

"DAAD хоче допомогти студентам та випускникам з України, щоб уможливити їхнє перебування у Німеччині. Тому подання заяв на стипендіальні програми DAAD для перебування в Німеччині та надалі доступне на регулярній основі. Зазвичай це стипендії на магістерські або аспірантські програми у Німеччині. На жаль, стипендії на бакалаврські програми, дипломні та програми з державним іспитом не пропонуються", - пишуть у службі обміну.

Як взяти участь у конкурсі

Українські студенти також можуть подавати заяву на другий рік навчання за умови вступу на перший курс дворічної магістерської програми у німецькому виші. Але це не діє для навчання в галузі економіки.

Для магістрів перебування в Німеччині з метою навчання може перевищувати 15 місяців на момент подання заяви.

Що стосується мовних сертифікатів, то студент має звернутися до лектора DAAD, який відповідає за його регіон, та пройти індивідуальну співбесіду на встановлення мовного рівня.

Зверніть увагу, що для вступу до німецького університету вам потрібно буде подбати про офіційний мовний сертифікат, залежно від вимог обраного університету.

Перевагою для українців є й те, що вони звільнені від необхідності подання рекомендаційних листів, якщо такої можливості немає.