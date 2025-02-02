Помер легендарний одеський "КВКшник" Валерій Хаїт, який рік тому поховав сина

Валерій Хаїт помер

Про смерть гумориста повідомили у Всесвітньому клубі одеситів, віцепрезидентом якого він був з 1990 року. Один із засновників Гуморини помер у перший день лютого. Причини його смерті поки що не розкривають.

Хаїт був капітаном збірної команди "КВК" Одеси з 1966 по 1971 роки, також він керував місцевими командами-чемпіонами. У 2016 році гуморист став лауреатом премії "Золотий Остап" у номінації "Найсмішніше друковане видання" - з 1997 року він був головним редактором журналу "Фонтан".

Пост про смерть Валерія Хаїта (скріншот)

Діти Хаїта - що відомо

У гумориста було двоє синів. Молодший - Ростислав, заснував "Квартет И" і побудував свою кар'єру в РФ. Він не засудив путінський режим і не виступив проти війни. Після 24 лютого 2022 року він лише публікував у соцмережах "чорний квадрат", проте згодом його "Квартет И" продовжив працювати на території країни-агресорки, у 2023 році вийшла нова частина фільму "Про що говорять чоловіки", в якій знімався Ростислав.



Валерій Хаїт із синами та дружиною (фото: instagram.com/evgeniy_hait)

Старший син "КВКшника" - Євген Хаїт. Він був художнім керівником "Джентльмен-шоу" і помер в Одесі в січні 2024 року. До повномасштабної війни РФ проти України Євген часто публікував фото з батьком і братом, однак після 24 лютого 2022 року ділився лише архівними кадрами.