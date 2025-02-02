Умер легендарный одесский "КВНщик" Валерий Хаит, который год назад похоронил сына

Валерий Хаит умер

О смерти юмориста сообщили во Всемирном клубе одесситов, вице-президентом которого он был с 1990 года. Один из основателей Юморины скончался в первый день февраля. Причины его смерти пока что не раскрывают.

Хаит был капитаном сборной команды "КВН" Одессы с 1966 по 1971 годы, также он руководил местными командами-чемпионами. В 2016 году юморист стал лауреатом премии "Золотой Остап" в номинации "Самое смешное печатное издание" - с 1997 года он был главредом журнала "Фонтан".

Пост о смерти Валерия Хаита (скриншот)

Дети Хаита - что известно

У юмориста было двое сыновей. Младший - Ростислав, основал "Квартет И" и построил свою карьеру в РФ. Он не осудил путинский режим и не выступил против войны. После 24 февраля 2022 года он лишь публиковал в соцсетях "черный квадрат", однако потом его "Квартет И" продолжил работать на территории страны-агрессора, в 2023 году вышла новая часть фильма "О чем говорят мужчины", в которой снимался Ростислав.



Валерий Хаит с сыновьями и женой (фото: instagram.com/evgeniy_hait)

Старший сын "КВНщика" - Евгений Хаит. Он был худруком "Джентльмен-шоу" и умер в Одессе в январе 2024 года. До полномасштабной войны РФ против Украины Евгений часто публиковал фото с отцом и братом, однако после 24 февраля 2022 года делился лишь архивными кадрами.