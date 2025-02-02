Помер легендарний одеський "КВКшник" Валерій Хаїт, який рік тому поховав сина
Помер відомий комік, один із засновників Гуморини в Одесі та зірка "КВК" - драматург і телеведучий Валерій Хаїт. Артисту було 85 років, його не стало 1 лютого.
Що відомо про одеського "КВНщика", розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Валерій Хаїт помер
Про смерть гумориста повідомили у Всесвітньому клубі одеситів, віцепрезидентом якого він був з 1990 року. Один із засновників Гуморини помер у перший день лютого. Причини його смерті поки що не розкривають.
Хаїт був капітаном збірної команди "КВК" Одеси з 1966 по 1971 роки, також він керував місцевими командами-чемпіонами. У 2016 році гуморист став лауреатом премії "Золотий Остап" у номінації "Найсмішніше друковане видання" - з 1997 року він був головним редактором журналу "Фонтан".
Пост про смерть Валерія Хаїта (скріншот)
Діти Хаїта - що відомо
У гумориста було двоє синів. Молодший - Ростислав, заснував "Квартет И" і побудував свою кар'єру в РФ. Він не засудив путінський режим і не виступив проти війни. Після 24 лютого 2022 року він лише публікував у соцмережах "чорний квадрат", проте згодом його "Квартет И" продовжив працювати на території країни-агресорки, у 2023 році вийшла нова частина фільму "Про що говорять чоловіки", в якій знімався Ростислав.
Валерій Хаїт із синами та дружиною (фото: instagram.com/evgeniy_hait)
Старший син "КВКшника" - Євген Хаїт. Він був художнім керівником "Джентльмен-шоу" і помер в Одесі в січні 2024 року. До повномасштабної війни РФ проти України Євген часто публікував фото з батьком і братом, однак після 24 лютого 2022 року ділився лише архівними кадрами.
Нагадаємо, раніше помер засновник ансамблю танцю "Ятрань" Анатолій Кривохижа.
Крім цього, наприкінці січня померла учасниця групи "Лісапетний батальйон".
Під час написання матеріалу було використано джерела: допис на Facebook Всесвітнього клубу одеситів, сторінка Євгена Хаїта в Instagram, Вікіпедія.