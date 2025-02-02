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Умер легендарный одесский "КВНщик" Валерий Хаит, который год назад похоронил сына

Воскресенье 02 февраля 2025 09:31
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Умер легендарный одесский "КВНщик" Валерий Хаит, который год назад похоронил сына Валерий Хаит и его сын Евгений (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Умер известный комик, один из основателей Юморины в Одессе и звезда "КВН" - драматург и телеведущий Валерий Хаит. Артисту был 85 год, его не стало 1 февраля.

Что известно об одесском "КВНщике", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Валерий Хаит умер

О смерти юмориста сообщили во Всемирном клубе одесситов, вице-президентом которого он был с 1990 года. Один из основателей Юморины скончался в первый день февраля. Причины его смерти пока что не раскрывают.

Хаит был капитаном сборной команды "КВН" Одессы с 1966 по 1971 годы, также он руководил местными командами-чемпионами. В 2016 году юморист стал лауреатом премии "Золотой Остап" в номинации "Самое смешное печатное издание" - с 1997 года он был главредом журнала "Фонтан".
Умер легендарный одесский &quot;КВНщик&quot; Валерий Хаит, который год назад похоронил сынаПост о смерти Валерия Хаита (скриншот)

Дети Хаита - что известно

У юмориста было двое сыновей. Младший - Ростислав, основал "Квартет И" и построил свою карьеру в РФ. Он не осудил путинский режим и не выступил против войны. После 24 февраля 2022 года он лишь публиковал в соцсетях "черный квадрат", однако потом его "Квартет И" продолжил работать на территории страны-агрессора, в 2023 году вышла новая часть фильма "О чем говорят мужчины", в которой снимался Ростислав.
Умер легендарный одесский &quot;КВНщик&quot; Валерий Хаит, который год назад похоронил сына
Валерий Хаит с сыновьями и женой (фото: instagram.com/evgeniy_hait)

Старший сын "КВНщика" - Евгений Хаит. Он был худруком "Джентльмен-шоу" и умер в Одессе в январе 2024 года. До полномасштабной войны РФ против Украины Евгений часто публиковал фото с отцом и братом, однако после 24 февраля 2022 года делился лишь архивными кадрами.

Напомним, ранее умер основатель ансамбля танца "Ятрань" Анатолий Кривохижа.

Помимо этого, в конце января умерла участница группы "Лісапетний батальйон".

Во время написания материала были использованы источники: пост на Facebook Всемирного клуба одесситов, страница Евгения Хаита в Instagram, Википедия.

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