Помер легендарний Ален Делон, який підтримував Україну та читав вірші Шевченка

Помер легендарний 88-річний актор Ален Делон. Власник почесної Пальмової гілки Каннського кінофестивалю підтримував Україну. У 2019 році він переніс інсульт.
Що відомо про смерть актора та чим він запам'ятався, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Як повідомляють ЗМІ, актор помер у себе вдома у Франції. Поруч із ним на той момент були його діти та близькі родичі.
Коли відбудеться похорон і від чого помер Делон - поки що не повідомляється. Однак у заяві його дітей йдеться, що актор помер "мирно". Нині родина Алена просить про повагу та приватність.
Делон у фільмі Астерікс на Олімпійських іграх (фото: Кіноріум)
Актор народився 8 листопада 1935 року. Батько і мати Делона розлучилися, коли йому було три роки. У 14 років Алена виключили з пансіону, де він навчався. І тоді його мати та вітчим вирішили, що той стане ковбасником.
Однак у 17 років Делон захотів стати льотчиком. Проте виявилось, що набір уже завершено. Тоді майбутній актор став рекрутом і у складі парашутно-десантних військ корпусу морської піхоти потрапив на війну в Індокитаї.
Делон у фільмі "Мосьє Кляйн" (фото: Кіноріум)
Після демобілізації Делон повернувся до Парижа, де почав працювати офіціантом у пивній. Однак ця професія далася йому дуже складно, невдовзі він звільнився. І тоді Ален почав намагатися потрапити до кіно, хоча продюсери спочатку йому відмовляли, говорячи, що він надто гарний.
Попри це Делон усе ж "пробився" в кінематограф. Його першим фільмом була кінокартина "Коли у справу вступає жінка". Потім він почав отримувати головні ролі, кар'єра актора стрімко розвивалася.
Делон у фільмі "Басейн" (фото: Кіноріум)
Делон став зіркою світового масштабу. Його красою захоплювалися мільйони глядачів. А сам артист, не маючи спеціальної освіти, брав уроки міміки та навчався акторській майстерності просто на знімальному майданчику.
На його рахунку чимало фільмів та ролей. Він грав у кінокартинах "Крістіна", "На яскравому сонці", "Мосьє Кляйн", "Леопард", "Басейн", "Самурай", "Астерікс на Олімпійських іграх" та багатьох інших.
У актора четверо дітей. Він декілька разів жив з жінками у неофіційному шлюбі, проте його єдиною офіційною дружиною була Наталі Делон (Франсін Канова), яка померла у 2021 році.
Актор підтримував Україну. Він засудив війну, декламував вірші Тараса Шевченка, президент Володимир Зеленський вручав йому нагороду "За заслуги".
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Le Monde, Вікіпедія, Le Figaro.