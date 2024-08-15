Розслідування смерті Меттью Перрі: у справі арештували щонайменше одну людину

У справі розслідування смерті Меттью Перрі , життя якого обірвалося у жовтні минулого року , з'явилися нові зачіпки. Зокрема, у Південній Каліфорнії заарештували лікаря, який міг бути причетним до смерті актора.

Що про це відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Деталі

Одне з джерел повідомляє не лише про одного затриманого, а про кількох. У їх числі, окрім лікаря, також кілька дилерів, які були причетними до передачі акторові кетаміну. Саме через вплив цього препарату, на думку судмедекспертів, Перрі помер.

У той час інше джерело пише про затримання наразі поки що лише однієї людини. Тоді як іншим, як зазначається, наразі лише висунули обвинувачення.

Офіційною причиною смерті 54-річної зірки "Друзів" став вплив кетаміну, який він приймав, а також проблеми із серцем.

Актора знайшли мертвим у його будинку, у басейні. Розтин тіла показав, що кількість кетаміну в його крові не перевищувала норми.

Є щонайменше один заарештований у справі розслідування смерті Меттью Перрі (Фото: Getty Image)

Однак джерела, наближені до Меттью, розповідали про те, що за кілька тижнів до своєї смерті він проходив інфузійну терапію кетаміном на тлі своєї депресії та тривоги. Експертиза також показала, що препарат призвів до надмірної стимуляції серцево-судинної системи та пригнічення дихання.

Перрі, як відомо, роками боровся з наркотичною залежністю. Він не соромився відкрито говорити про свої проблеми та навіть написав про це у мемуарах, які випустив незадовго до смерті.

До слова, Меттью - американо-канадський актор, який найбільше прославився роллю Чендлера Бінга в серіалі "Друзі", а також Ніколаса Оза Озеранскі у фільмі "Дев'ять ярдів".

Зірку поховали 3 листопада на приватному цвинтарі "Форест-Ловн" у Лос-Анджелесі, неподалік студії Warner Bros. На церемонію прощання прийшли його рідні та колеги, у числі яких головні актори серіалу "Друзі". Усього були присутніми лише близько 20 осіб.

Акторові було 54 роки (фото: instagram.com/mattyperry4)

Розслідування не стали закривати, оскільки у червні цього року повідомлялося, що у смерті знаменитості можуть звинуватити кількох людей.

Окрім наркотичної залежності, Перрі також мав проблеми з алкоголем. Він близько 15 разів проходив реабілітацію і сумарно відвідав близько 6000 зустрічей Анонімних Алкоголіків.

Також актор на синдром наркотичного кишківника - захворювання, викликане надмірним вживанням опіоїдів.

У 2018-19 роках чоловік провів близько пів року у лікарні через перформацію шлунково-кишкового тракту. Два тижні він був у комі та дев'ять місяців використовував колостомний мішок.

Після госпіталізації лікарі повідомляли рідним зірки, що він має лише 2% на те, щоб вижити. Його підключили до апарату ЕКМО, який фактично замінив йому серце та легені.