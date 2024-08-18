Умер легендарный Ален Делон, который поддерживал Украину и читал стихи Шевченко

Детали смерти Алена Делона

Как сообщают СМИ, актер скончался у себя дома во Франции. Рядом с ним в тот момент были его дети и близкие родственники.

Когда состоятся похороны и от чего умер Делон - пока что не сообщается. Однако в заявлении его детей говорится, что актер скончался "мирно". Сейчас семья Алена просит об уважении и приватности.

Делон в фильме Астерикс на Олимпийских играх (фото: Кинориум)

Чем известен Ален Делон

Актер родился 8 ноября 1935 года. Отец и мать Делона развелись, когда ему было три года. В 14 лет Алена исключили из пансиона, где он учился. И тогда его мать и отчим решили, что тот станет колбасником.

Однако в 17 лет Делон захотел стать летчиком. Однако оказалось, что набор уже завершен. Тогда будущий актер стал рекрутом и в составе парашютно-десантных войск корпуса морской пехоты он попал на войну в Индокитае.

Делон в фильме "Месье Кляйн" (фото: Кинориум)

После демобилизации Делон вернулся в Париж, где начал работать официантом в пивной. Однако эта профессия далась ему очень сложно, вскоре он уволился. И тогда Ален начал пытаться попасть в кино, хотя продюсеры поначалу ему отказывали, говоря, что он слишком красивый.

Несмотря на это Делон все же "пробился" в кинематограф. Его первым фильмом была кинокартина "Когда в дело вступает женщина". Затем он начал получать главные роли, карьера актера стремительно развивалась.

Делон в фильме "Бассейн" (фото: Кинориум)

Делон стал звездой мирового масштаба. Его красотой восхищались миллионы зрителей. А сам артист, не имея специального образования, брал уроки мимики и учился актерскому мастерству прямо на съемочной площадке.

На его счету немало фильмов и ролей. Он играл в кинокартинах "Кристина", "На ярком солнце", "Месье Кляйн", "Леопард", "Бассейн", "Самурай", "Астерикс на Олимпийских играх" и многих других.

У актера четверо детей. Он несколько раз жил с женщинами в неофициальном браке, однако его единственной официальной супругой была Натали Делон (Франсин Канова), которая скончалась в 2021 году.

Актер поддерживал Украину. Он осудил войну, декламировал стихи Тарас Шевченко, президент Владимир Зеленский вручал ему награду "За заслуги".