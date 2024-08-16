Спливла реальна причина смерті Елвіса Преслі. Це не наркотики

16 серпня 1977 року у віці 42 років помер король рок-н-ролу Елвіс Преслі. Незважаючи на те, що відтоді минуло вже 47 років, чутки про причину його смерті ходять досі, і час розвінчати головний міф - про те, що виконавець помер від наркотиків.

Елвіс Преслі (фото: Getty Images)

Так, Саллі Ходел, авторка книги Destined to Die Young, провела широке дослідження, щоб докопатися до суті смерті Елвіса, і тепер намагається зупинити всі "сенсаційні" історії, які продовжують з'являтися.

У коментарі виданню вона пояснила, що смерть короля рок-н-ролу не була такою "жахливою" і "драматичною", як багато хто продовжує стверджувати.

Не можна применшувати тот факт, що Преслі зловживав наркотиками і вів нездоровий спосіб життя, що, безумовно, позначилося на його здоров'ї. Однак смерть могла бути більш тісно пов'язана із генетичною проблемою.

Елвіс Преслі (фото: Getty Images)

"Спрощена ідея полягає в тому, що це було передозування наркотиків", - наголосила Ходел. Однак, на думку експертки, це твердження далеке від істини.

"Немає абсолютно жодних доказів смерті від передозування наркотиків; нуль. Це була дуже швидка проблема, пов'язана із серцем", - вважає вона.

Далі Саллі пояснила потенційний зв'язок із генетичним захворюванням, яке було у його предків і позначалося в першу чергу на печінці та серці.

"Захворювання серця та печінки присутні в його родині. Проблема із серцем не обов'язково розпізнається. Ми не знаємо, що це таке, але це абсолютний прецедент", - сказала Холдер.

Елвіс Преслі під час виступу (фото: Getty Images)

Крім того, вона згадала, що батьки та інші родичі Елвіса Преслі також померли у досить молодому віці.

"Ми бачимо це в сім'ї, навіть його батько помер молодим. Є також випадки смерті у молодому віці по лінії Преслі", - наголосила автор книги.

Мати Елвіса, Гледіс, також померла від серцевого нападу в 46 років. Вона мала трьох братів, кожен з яких також пішов з життя у віці 46, 49 і 59 років від серцевої недостатності або легеневих ускладнень.

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Що відомо про причину смерті Елвіса Преслі

Розтин показав, що причиною смерті була зупинка серця.

Патологоанатоми вважали, що він переніс анафілактичний шок, викликаний таблетками кодеїну, які він отримав від свого стоматолога (якого відвідував напередодні) і на які, як було відомо, у нього була алергія.

Декілька лабораторних звітів, поданих через 2 місяці, переконливо свідчили про те, що поліпрагмазія (змішування безліч ліків в одному рецепті) була основною причиною смерті. В одному зі звітів повідомлялося про 14 наркотиків в організмі Елвіса, 10 - у значній кількості.

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