UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Помер кумир молоді 60-х та режисер серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210"

Джеймс Даррен (фото: Кіноріум)
Автор: Іванна Пашкевич

У віці 89 років помер Джеймс Даррен - зірка комедій 50-70-х, якого понад півстоліття тому вважали кумиром молоді.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CBS News.

Деталі

Минулого тижня режисера "Беверлі-Гіллз 90210" терміново доставили в лікарню для заміни аортального клапана, однак провести операцію не вдалося. У неділю він був госпіталізований повторно.

"Якщо чесно, це було свого роду ударом. Я маю на увазі, ми знали, що він нездоровий, але ми не очікували цього", - розповів його син журналістам.

Джеймс Даррен (фото: Кіноріум)

Коротка біографія Джеймса Даррена

Даррен народився у 1936 році під ім'ям Джеймс Ерколані, а виріс у Південній Філадельфії. Уже у віці 14 років він почав заробляти на життя, виступаючи з піснями в місцевих нічних клубах.

Акторська кар'єра Джеймса стартувала у 1959 році, коли він виконав головну роль у молодіжному фільмі "Гіджет". У 1980-х роках зіграв роль офіцера в телевізійному поліцейському серіалі "Ті Джей Хукер".

Крім того, Даррен режисирував епізоди популярних серіалів, таких як "Вокер, техаський рейнджер", "Беверлі-Гіллз 90210" і "Мелроуз Плейс". Він також був хрещеним батьком дочки Ненсі Сінатри та Ей Джей Ламберт.

Джеймс Даррен (фото: Кіноріум)

Читайте РБК-Україна в Google News
АкториЗірки