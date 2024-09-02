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Відомий репер помер просто на сцені під час виступу: деталі

Понеділок 02 вересня 2024 13:00
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Відомий репер помер просто на сцені під час виступу: деталі Fatman Scoop (фото: instagram.com/fatmanscoop)
Автор: Іванна Пашкевич

Американський репер Fatman Scoop (справжнє ім'я Айзек Фрімен III) помер просто на сцені під час виступу в місті Хемден, штат Коннектикут.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання TMZ.

Так, американські ЗМІ повідомили, що 53-річний артист раптово знепритомнів і впав просто на сцені.

У відео, опублікованому виданням TMZ, видно, як глядачі прийшли в паніку після інциденту.

Поки медики надавали першу допомогу Fatman Scoop, його друг намагався утримати увагу публіки.

Відомий репер помер просто на сцені під час виступу: деталі

Fatman Scoop (фото: instagram.com/fatmanscoop)

Пізніше репера терміново доставили в лікарню, але лікарі не змогли його врятувати.

"З глибоким жалем і важким серцем ми ділимося новиною про смерть Fatman Scoop. Світ втратив світлу душу, маяк світла на сцені та в житті. Fatman Scoop був не просто виконавцем, він був батьком, братом, дядьком і другом. Він був радістю в нашому житті, постійним джерелом підтримки, непохитної сили і мужності. Його музика змушувала нас танцювати і сприймати життя з позитивом. Ми будемо дуже сумувати за його щедрістю, яку він виявляв до всіх, і ніколи не забудемо", - йдеться у повідомленні родини музиканта.

Відомий репер помер просто на сцені під час виступу: деталі

Fatman Scoop помер (фото: instagram.com/fatmanscoop)

Що відомо про Fatman Scoop

Fatman Scoop був відомий своїм харизматичним стилем і енергією на сцені. Він став широко популярним у 2005 році завдяки участі в піснях "Lose Control" Міссі Елліот і "It's Like That" Мераї Кері.

У 2003-му його сингл "Be Faithful" посів перше місце в чартах Великої Британії та Ірландії.

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