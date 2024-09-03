Умер кумир молодежи 60-х и режиссер сериала "Беверли-Гиллз, 90210"

В возрасте 89 лет умер Джеймс Даррен - звезда комедий 50-70-х, которого более полувека назад считали кумиром молодежи.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CBS News.
На минувшей неделе режиссера "Беверли-Гиллз 90210" срочно доставили в больницу для замены аортального клапана, однако провести операцию не удалось. В воскресенье он был госпитализирован повторно.
"Если честно, это было своего рода ударом. Я имею в виду, мы знали, что он нездоров, но мы не ожидали этого", - рассказал его сын журналистам.
Джеймс Даррен (фото: Кинориум)
Даррен родился в 1936 году под именем Джеймс Эрколани, а вырос в Южной Филадельфии. Уже в 14 лет он начал зарабатывать на жизнь, выступая с песнями в местных ночных клубах.
Актерская карьера Джеймса стартовала в 1959 году, когда он сыграл главную роль в молодежном фильме "Гиджет". В 1980-х годах исполнил роль офицера в телевизионном полицейском сериале "Ти Джей Хукер".
Кроме того, Даррен режиссировал эпизоды популярных сериалов, таких как "Уокер, техасский рейнджер", "Беверли-Гиллз 90210" и "Мелроуз Плейс". Он также был крестным отцом дочери Нэнси Синатры и Эй Джей Ламберт.
Джеймс Даррен (фото: Кинориум)
Ранее мы рассказывали, что известный рэпер умер прямо на сцене во время выступления.
Также писали, что украинский актер чуть не утонул в реке Рось из-за подводного течения.