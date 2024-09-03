Помер кумир молоді 60-х та режисер серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210"

У віці 89 років помер Джеймс Даррен - зірка комедій 50-70-х, якого понад півстоліття тому вважали кумиром молоді.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CBS News .

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Минулого тижня режисера "Беверлі-Гіллз 90210" терміново доставили в лікарню для заміни аортального клапана, однак провести операцію не вдалося. У неділю він був госпіталізований повторно.

"Якщо чесно, це було свого роду ударом. Я маю на увазі, ми знали, що він нездоровий, але ми не очікували цього", - розповів його син журналістам.

Джеймс Даррен (фото: Кіноріум)

Коротка біографія Джеймса Даррена

Даррен народився у 1936 році під ім'ям Джеймс Ерколані, а виріс у Південній Філадельфії. Уже у віці 14 років він почав заробляти на життя, виступаючи з піснями в місцевих нічних клубах.

Акторська кар'єра Джеймса стартувала у 1959 році, коли він виконав головну роль у молодіжному фільмі "Гіджет". У 1980-х роках зіграв роль офіцера в телевізійному поліцейському серіалі "Ті Джей Хукер".

Крім того, Даррен режисирував епізоди популярних серіалів, таких як "Вокер, техаський рейнджер", "Беверлі-Гіллз 90210" і "Мелроуз Плейс". Він також був хрещеним батьком дочки Ненсі Сінатри та Ей Джей Ламберт.

Джеймс Даррен (фото: Кіноріум)