ua en ru
Вт, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Помер кумир молоді 60-х та режисер серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210"

Вівторок 03 вересня 2024 13:45
UA EN RU
Помер кумир молоді 60-х та режисер серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Джеймс Даррен (фото: Кіноріум)
Автор: Іванна Пашкевич

У віці 89 років помер Джеймс Даррен - зірка комедій 50-70-х, якого понад півстоліття тому вважали кумиром молоді.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CBS News.

Деталі

Минулого тижня режисера "Беверлі-Гіллз 90210" терміново доставили в лікарню для заміни аортального клапана, однак провести операцію не вдалося. У неділю він був госпіталізований повторно.

"Якщо чесно, це було свого роду ударом. Я маю на увазі, ми знали, що він нездоровий, але ми не очікували цього", - розповів його син журналістам.

Помер кумир молоді 60-х та режисер серіалу &quot;Беверлі-Гіллз, 90210&quot;

Джеймс Даррен (фото: Кіноріум)

Коротка біографія Джеймса Даррена

Даррен народився у 1936 році під ім'ям Джеймс Ерколані, а виріс у Південній Філадельфії. Уже у віці 14 років він почав заробляти на життя, виступаючи з піснями в місцевих нічних клубах.

Акторська кар'єра Джеймса стартувала у 1959 році, коли він виконав головну роль у молодіжному фільмі "Гіджет". У 1980-х роках зіграв роль офіцера в телевізійному поліцейському серіалі "Ті Джей Хукер".

Крім того, Даррен режисирував епізоди популярних серіалів, таких як "Вокер, техаський рейнджер", "Беверлі-Гіллз 90210" і "Мелроуз Плейс". Він також був хрещеним батьком дочки Ненсі Сінатри та Ей Джей Ламберт.

Помер кумир молоді 60-х та режисер серіалу &quot;Беверлі-Гіллз, 90210&quot;

Помер кумир молоді 60-х та режисер серіалу &quot;Беверлі-Гіллз, 90210&quot;

Джеймс Даррен (фото: Кіноріум)

Раніше ми розповідали, що відомий репер помер просто на сцені під час виступу.

Також писали, що український актор ледь не потонув у річці Рось через підводну течію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Актори Зірки
NEWS
У Кабміні та ОП очікуються кадрові перестановки, - джерела
У Кабміні та ОП очікуються кадрові перестановки, - джерела