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Умер кумир молодежи 60-х и режиссер сериала "Беверли-Гиллз, 90210"

Вторник 03 сентября 2024 13:45
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Умер кумир молодежи 60-х и режиссер сериала "Беверли-Гиллз, 90210" Джеймс Даррен (фото: Кинориум)
Автор: Иванна Пашкевич

В возрасте 89 лет умер Джеймс Даррен - звезда комедий 50-70-х, которого более полувека назад считали кумиром молодежи.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CBS News.

Подробности

На минувшей неделе режиссера "Беверли-Гиллз 90210" срочно доставили в больницу для замены аортального клапана, однако провести операцию не удалось. В воскресенье он был госпитализирован повторно.

"Если честно, это было своего рода ударом. Я имею в виду, мы знали, что он нездоров, но мы не ожидали этого", - рассказал его сын журналистам.

Умер кумир молодежи 60-х и режиссер сериала &quot;Беверли-Гиллз, 90210&quot;

Джеймс Даррен (фото: Кинориум)

Краткая биография Джеймса Даррена

Даррен родился в 1936 году под именем Джеймс Эрколани, а вырос в Южной Филадельфии. Уже в 14 лет он начал зарабатывать на жизнь, выступая с песнями в местных ночных клубах.

Актерская карьера Джеймса стартовала в 1959 году, когда он сыграл главную роль в молодежном фильме "Гиджет". В 1980-х годах исполнил роль офицера в телевизионном полицейском сериале "Ти Джей Хукер".

Кроме того, Даррен режиссировал эпизоды популярных сериалов, таких как "Уокер, техасский рейнджер", "Беверли-Гиллз 90210" и "Мелроуз Плейс". Он также был крестным отцом дочери Нэнси Синатры и Эй Джей Ламберт.

Умер кумир молодежи 60-х и режиссер сериала &quot;Беверли-Гиллз, 90210&quot;

Умер кумир молодежи 60-х и режиссер сериала &quot;Беверли-Гиллз, 90210&quot;

Джеймс Даррен (фото: Кинориум)

Ранее мы рассказывали, что известный рэпер умер прямо на сцене во время выступления.

Также писали, что украинский актер чуть не утонул в реке Рось из-за подводного течения.

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