Помер культовий український рок-музикант. Його любили різні покоління меломанів

Помер продюсер та музикант, бас-гітарист українського рок-гурту "Кому Вниз" Сергій Степаненко.
Про це повідомили на сторінці гурту у Facebook.
Похорони музиканта відбудуться у вівторок, 22 листопада об 11 годині на Байковому цвинтарі.
"Засновник групи "Кому Вниз", бас-гітарист Сергій Степаненко вирушає в Дорогу", - йдеться у повідомленні.
Раніше було відомо, що Степаненко хворів і потребував термінової пересадки нирки. Однак, подібну операцію можливо було зробити лише за кордоном.
Гурт "Кому Вниз" (facebook.com/komuvnyz)
Сергій Степаненко народився 6 квітня 1964 року в Гостомелі. З 1988 року виступав у складі відомого рок-гурту "Кому Вниз". Сергій допоміг започаткувати багато нових проєктів, завдяки яким рок-н-рол в Україні вийшов на новий рівень і почав розвиватися як окрема галузь.
Також завдяки йому багато молодих українських виконавців вперше почали виступати на великій сцені.
До того ж нещодавно гурт присвятив пысню бійцям Азовсталі.
Гурт "Кому Вниз" випустив чимало пісень, серед них:
Раніше ми повідомляли, що у віці 48-років помер відомий співак Юрій Шатунов.
Також ми писали, що помер легенда французького кіно Жан-Луї Трентіньян. Йому було 92-роки.