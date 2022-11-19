Умер культовый украинский рок-музыкант. Его любили разные поколения меломанов

Похороны музыканта состоятся во вторник, 22 ноября в 11 часов на Байковом кладбище.

"Основатель группы "Кому Вниз", бас-гитарист Сергей Степаненко отправляется в Дорогу", - говорится в сообщении.

Ранее было известно, что Степаненко болел и нуждался в срочной пересадке почки. Однако подобную операцию можно было сделать только за границей.

Группа "Кому Вниз" (facebook.com/komuvnyz)

Что известно о музыканте

Сергей Степаненко родился 6 апреля 1964 года в Гостомеле. С 1988 года выступал в составе известной рок-группы "Кому Вниз". Сергей помог создать много новых проектов, благодаря которым рок-н-ролл в Украине вышел на новый уровень и начал развиваться как отдельная отрасль.

Также благодаря ему многие молодые украинские исполнители впервые начали выступать на большой сцене.

К тому же недавно группа посвятила песню бойцам Азовстали.

Группа "Кому Вниз" выпустила немало песен, среди них: