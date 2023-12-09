Помер культовий голлівудський актор: що відомо

Американський актор Раян О'Ніл помер у віці 82 років. Він був зіркою Голлівуду 70-х років минулого століття.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram сина знаменитості.

Що відомо

"Мій батько сьогодні помер, і його любляча команда була поруч із ним, підтримуючи його так само, як і він нас", - поділився Патрік О'Ніл, спортивний коментатор.

Раян О'Ніл помер (фото: instagram.com/patrick_oneal)

Він зазначив, що для нього батько завжди був героєм.

"Він старанно працював, любив смішити і ніколи не хвалився. Я буду сумувати за тобою, тату. Я люблю тебе. Ми любимо тебе", - резюмував син артиста.

Причина смерті не розголошується.

Відомо, що у зірки фільму "Історія кохання" були серйозні проблеми зі здоров'ям.

Раян О'Ніл із сином (фото: instagram.com/patrick_oneal)

У 2001 році у нього виявили хронічний лейкоз, а через 11 років - рак простати.

Останній фільм за його участю вийшов 9 років тому: Раян знявся в ролі другорядного героя у стрічці "Лицар кубків".

Нагадаємо, О'Ніл прославився своєю акторською роботою у фільмі "Баррі Ліндон" Стенлі Кубрика.

Він був лауреатом італійської премії "Давид ді Донателло" за найкращу акторську гру. На честь О'Ніла в Голлівуді на "Алеї слави" встановлено зірку.