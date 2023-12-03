Помер співавтор Акта проголошення незалежності України
Сьогодні, 3 грудня, помер співавтор Акта проголошення державної незалежності України Леонтій Сандуляк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Чернівецької обласної ради.
"На 87 році життя відійшов у засвіти Леонтій Іванович Сандуляк - перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії, співавтор Акта проголошення державної незалежності України, Почесний громадянин міста Чернівці", - повідомили в облраді.
Хто такий Сандуляк
Леонтій Сандуляк був перший доктором медичних наук, професором із села Козиряни Кельменецького району Чернівецької області, де він народився.
- Перший демократично обраний народний депутат СРСР останнього скликання від міста Чернівці та Глибоцького району (44-ий виборчий округ, куди входив і нинішній Герцаївський район, який відновлено за його клопотанням у 1989 році).
- Перший голова Чернівецької краєвої організації Народного руху України. Також він однин із засновників Народного руху України.
- Перший голова Зеленого руху Буковини, а відтак його почесний голова; один із засновників асоціації “Зелений світ” і, відтак, його почесний голова.
- Перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії.
Крім іншого, Сандуляк був співавтором Акта проголошення державної незалежності України.
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