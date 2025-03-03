Помер донор-рекордсмен, який врятував життя 2,4 млн дітей

Чим прославився Джеймс Гаррісон

Гаррісон вирішив стати донором у 14 років після серйозної операції на грудях, під час якої йому зробили переливання крові.

Він почав здавати плазму крові у 18 років і продовжував робити це кожні два тижні до 81 року. У 2005 році він встановив світовий рекорд за кількістю пожертвуваної плазми, який протримався до 2022 року, поки його не побив чоловік зі США.

Дочка Гаррісона, Трейсі Меллоушіп, розповіла, що її батько пишався тим, що врятував так багато життів, не заподіявши собі шкоди.

"Він завжди говорив, що це не боляче, і життя, яке ти рятуєш, може бути твоїм власним", - згадує вона.

Сама Трейсі та двоє онуків Гаррісона отримали сироватку, створену на основі його плазми.

"Джеймса тішило, що завдяки його доброті існують сім'ї, подібні до нашої", - каже Меллоушип.

Зазначимо, що сироватка антирезус імуноглобуліну (anti-D) запобігає розвитку гемолітичної хвороби плода та новонародженого (ГХН), яка виникає через несумісність крові матері та дитини за резус-фактором.

До середини 60-х років, коли було розроблено ці ліки, кожне друге немовля з ГБН помирало.

Причину унікальності крові Гаррісона досі не встановлено. Припускають, що це може бути пов'язано з переливанням крові, яке він переніс у підлітковому віці. Джеймс Гаррісон (фото: Australian Red Cross Lifeblood)

На сьогодні Служба крові у співпраці з Інститутом медичних досліджень імені Волтера та Елізи Голл працює над лабораторним отриманням антирезус імуноглобуліну, реплікуючи імунні клітини та клітини крові Гаррісона та інших донорів. Вони сподіваються, що одного дня лабораторно створений імуноглобулін зможе допомогти вагітним жінкам у всьому світі.

Директор з досліджень Служби крові Девід Ірвінг, називає створення нової терапії "пошуком священного Грааля". За його словами, їм дуже не вистачає регулярних донорів, у яких, як у Гаррісона, необхідні антитіла присутні в крові в достатній кількості. Джеймс Гаррісон (фото: Australian Red Cross Lifeblood)

Гаррісон помер уві сні в будинку для літніх людей у Новому Південному Уельсі 17 лютого, але про його смерть сім'я повідомила тільки 1 березня.

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