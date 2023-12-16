Помер директор Львівської опери, який зміг підкорити Європу: що про нього відомо (фото)

16 грудня стало відомо про смерть директора Львівської опери Тадея Едера. Саме за його керівництва опера стала відомою в Європі. Тадей завідував закладом протягом 20 років.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Львівської національної опери у Facebook.
Тадей Едер народився 1943 року. Співробітники Львівської опери описують період його роботи як один із найзнаковіших в історії видатного закладу мистецтва.
За його правління інституція стрімко розвивалася та утвердилася на одній із провідних позицій мистецької мапи Європи.
У 2000 році театр перейменували на честь славетної української оперної співачки Соломії Крушельницької у рамках масштабного відзначення 100-річчя театру.
Едер зініціював і втілив низку яскравих творчих проєктів. Зокрема, він замовив написання опери "Мойсей" у відомого українського композитора Мирослава Скорика.
Саме ця опера вперше в історії отримала підтримку Ватикану та благословення Папи Римського Івана Павла II.
Тадей Едер помер на 80-му році життя (фото: соціальні мережі)
Завдяки Тадею Едеру в житті Львівської опери відбулися й інші знакові події:
"Дирекція та колектив Львівської національної опери глибоко сумує з приводу непоправної втрати для усієї мистецької спільноти та висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного", - йдеться в офіційному повідомленні.
Велика панахида відбудеться 18 грудня о 19:00 у Соборі святого Юра. Прощання буде 19 грудня з 10:00 у Львівській національній опері. Чин похорону розпочнеться о 12:00 на Личаківському кладовищі.
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