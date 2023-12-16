Помер директор Львівської опери, який зміг підкорити Європу: що про нього відомо (фото)

Що відомо

Тадей Едер народився 1943 року. Співробітники Львівської опери описують період його роботи як один із найзнаковіших в історії видатного закладу мистецтва.

За його правління інституція стрімко розвивалася та утвердилася на одній із провідних позицій мистецької мапи Європи.

У 2000 році театр перейменували на честь славетної української оперної співачки Соломії Крушельницької у рамках масштабного відзначення 100-річчя театру.

Едер зініціював і втілив низку яскравих творчих проєктів. Зокрема, він замовив написання опери "Мойсей" у відомого українського композитора Мирослава Скорика.

Саме ця опера вперше в історії отримала підтримку Ватикану та благословення Папи Римського Івана Павла II.

Тадей Едер помер на 80-му році життя (фото: соціальні мережі)

Завдяки Тадею Едеру в житті Львівської опери відбулися й інші знакові події:

опера стала членом престижної асоціації європейських оперних театрів Opera Europa у 2008-му

відбулося три престижних міжнародних конкурси оперних співаків імені Соломії Крушельницької

з очолюваним колективом гастролював у 29 країнах світу, репрезентуючи симфонічне, камерне та оперне виконавство України

за ініціативою Тадея Едера в Дзеркальній залі встановили скульптурні портрети відомих митців: Крушельницької, Менцинського, Мишуги, Вощака, Лисика тощо.

"Дирекція та колектив Львівської національної опери глибоко сумує з приводу непоправної втрати для усієї мистецької спільноти та висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного", - йдеться в офіційному повідомленні.

Велика панахида відбудеться 18 грудня о 19:00 у Соборі святого Юра. Прощання буде 19 грудня з 10:00 у Львівській національній опері. Чин похорону розпочнеться о 12:00 на Личаківському кладовищі.