Умер директор Львовской оперы, который смог покорить Европу: что о нем известно (фото)

16 декабря стало известно о смерти директора Львовской оперы Тадея Эдера. Именно при его руководстве опера стала известна в Европе. Тадей заведовал оперой в течение 20 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Львовской национальной оперы в Facebook.
Тадей Эдер родился в 1943 году. Сотрудники Львовской оперы описывают период его работы как одно из самых известных в истории выдающегося заведения искусства.
При его правлении институт стремительно развивался и утвердился на одной из ведущих позиций художественной карты Европы.
В 2000 году театр был переименован в честь знаменитой украинской оперной певицы Соломии Крушельницкой в рамках масштабного празднования 100-летия театра.
Эдер инициировал и реализовал ряд ярких творческих проектов. В частности, он заказал написание оперы "Моисей" у известного украинского композитора Мирослава Скорика.
Эта опера впервые в истории получила поддержку Ватикана и благословения Папы Римского Иоанна Павла II.
Тадей Эдер умер на 80-м году жизни (фото: социальные сети)
Благодаря Тадею Эдеру в жизни Львовской оперы произошли и другие знаковые события:
"Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы глубоко скорбит о непоправимой потере для всего художественного сообщества и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного", - говорится в официальном сообщении.
Большая панихида состоится 18 декабря в 19.00 в Соборе святого Юра. Прощание пройдет 19 декабря с 10:00 во Львовской национальной опере. Чин похорон начнется в 12:00 на Лычаковском кладбище.
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