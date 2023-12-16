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Умер директор Львовской оперы, который смог покорить Европу: что о нем известно (фото)

Тадей Эдер умер (фото: социальные сети)
Автор: Юлия Гаюк

16 декабря стало известно о смерти директора Львовской оперы Тадея Эдера. Именно при его руководстве опера стала известна в Европе. Тадей заведовал оперой в течение 20 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Львовской национальной оперы в Facebook.

Что известно

Тадей Эдер родился в 1943 году. Сотрудники Львовской оперы описывают период его работы как одно из самых известных в истории выдающегося заведения искусства.

При его правлении институт стремительно развивался и утвердился на одной из ведущих позиций художественной карты Европы.

В 2000 году театр был переименован в честь знаменитой украинской оперной певицы Соломии Крушельницкой в рамках масштабного празднования 100-летия театра.

Эдер инициировал и реализовал ряд ярких творческих проектов. В частности, он заказал написание оперы "Моисей" у известного украинского композитора Мирослава Скорика.

Эта опера впервые в истории получила поддержку Ватикана и благословения Папы Римского Иоанна Павла II.

Тадей Эдер умер на 80-м году жизни (фото: социальные сети)

Благодаря Тадею Эдеру в жизни Львовской оперы произошли и другие знаковые события:

  • опера стала членом престижной ассоциации европейских оперных театров Opera Europa в 2008 году
  • состоялось три престижных международных конкурса оперных певцов имени Соломии Крушельницкой
  • с возглавляемым коллективом гастролировал в 29 странах мира, представляя симфоническое, камерное и оперное исполнительство Украины
  • по инициативе Тадея Эдера в Зеркальном зале установили скульптурные портреты известных художников: Крушельницкой, Менцинского, Мишуги, Вощака, Лисика и т. д.

"Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы глубоко скорбит о непоправимой потере для всего художественного сообщества и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного", - говорится в официальном сообщении.

Большая панихида состоится 18 декабря в 19.00 в Соборе святого Юра. Прощание пройдет 19 декабря с 10:00 во Львовской национальной опере. Чин похорон начнется в 12:00 на Лычаковском кладбище.

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Львовпомер