Помер батько співачки Ріанни: що відомо та якими були їхні стосунки

Чоловік пішов із життя вранці в суботу, 31 травня, в Лос-Анджелесі.

Офіційна причина смерті наразі невідома. Водночас повідомляється, що він пішов після короткої хвороби.

За даними інсайдерів, сімейство Ріанни зібралося в Каліфорнії, щоб попрощатися з померлим.

Відомо, що незадовго до смерті брат співачки Раджад Фенті відвідував батька у лікарні.

Сама артистка поки трагічну новину не коментувала.

Ріанна з батьком (фото: instagram.com/ronald.fenty)

Що відомо про стосунки Ріанни з батьком

Протягом багатьох років співачка, яка виросла на Барбадосі та народилася під ім'ям Робін Ріанна Фенті, мала складні стосунки з татом.

Причиною тому були алкоголізм та наркотична залежність чоловіка. Батьки розлучилися, коли їй було 14 років.

У 2012 році Ріанна заявила про примирення з батьком. За її словами, він був чудовим татом попри труднощі в стосунках з мамою.

Однак вже в 2019-му зірка подала до суду на Рональда через використання її імені в його компанії Fenty Entertainment. За кілька років позов було відкликано. Їм вдалося врегулювати справу самостійно.

Попри конфлікти в минулому, Фенті був щасливий стати дідусем. Він зазначав, що його дочка буде чудовою матір'ю. Також чоловік добре ставився до її партнера A$AP Rocky.

Нагадаємо, трагічна новина з'явилася в той час, коли Ріанна чекає на третю дитину. Вона оголосила про вагітність на початку місяця, продемонструвавши кругленький животик на Met Gala 2025.

Ріанна вагітна втретє (фото: Getty Images)