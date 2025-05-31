Помер батько співачки Ріанни: що відомо та якими були їхні стосунки

Стало відомо про горе в родині співачки Ріанни. Батько зірки Роналд Фенті помер у віці 70 років.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Starcom Network News.
Чоловік пішов із життя вранці в суботу, 31 травня, в Лос-Анджелесі.
Офіційна причина смерті наразі невідома. Водночас повідомляється, що він пішов після короткої хвороби.
За даними інсайдерів, сімейство Ріанни зібралося в Каліфорнії, щоб попрощатися з померлим.
Відомо, що незадовго до смерті брат співачки Раджад Фенті відвідував батька у лікарні.
Сама артистка поки трагічну новину не коментувала.
Протягом багатьох років співачка, яка виросла на Барбадосі та народилася під ім'ям Робін Ріанна Фенті, мала складні стосунки з татом.
Причиною тому були алкоголізм та наркотична залежність чоловіка. Батьки розлучилися, коли їй було 14 років.
У 2012 році Ріанна заявила про примирення з батьком. За її словами, він був чудовим татом попри труднощі в стосунках з мамою.
Однак вже в 2019-му зірка подала до суду на Рональда через використання її імені в його компанії Fenty Entertainment. За кілька років позов було відкликано. Їм вдалося врегулювати справу самостійно.
Попри конфлікти в минулому, Фенті був щасливий стати дідусем. Він зазначав, що його дочка буде чудовою матір'ю. Також чоловік добре ставився до її партнера A$AP Rocky.
Нагадаємо, трагічна новина з'явилася в той час, коли Ріанна чекає на третю дитину. Вона оголосила про вагітність на початку місяця, продемонструвавши кругленький животик на Met Gala 2025.
Вас також може зацікавити: