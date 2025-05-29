"Це була б травма": вдова Максима Неліпи пояснила, чому не приїхала на похорон із дітьми
Вдова загиблого на фронті ведучого Максима Неліпи Тамара Неліпа пояснила, чому не була присутня на похороні колишнього чоловіка. За її словами, прощання в публічному форматі могло стати серйозною психологічною травмою, зокрема для молодшої доньки, яка вже мала проблеми зі здоров'ям.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її інтерв'ю виданню Оboz.ua.
Як Тамара Неліпа дізналася про смерть колишнього чоловіка
Як відомо, колишня дружина Неліпи виїхала з двома дітьми в Ізраїль після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однак вона підтримувала з ним зв'язок.
Про те, що Максим загинув, вона дізналася від свого сина Артема.
"Синові написав двоюрідний брат. Ми з Машею були в іншому місті, нам зателефонував Тьома. Було шумно, я не розчула, перепитала голосно: "Хто помер?" Донька на мене дивиться, а я кричу: "Маша, ні!" Вона все зрозуміла: "Тато?" Далі було дуже важко, я її ледве заспокоїла", - зазначила Тамара Неліпа.
Чому родина Неліпи не була на похороні в Києві
Також Тамара Неліпа прокоментувала, чому її та дітей не було на похороні в Києві, який відбувся 23 травня. За її словами, вона не хотіла травмувати молодшу доньку, у якої до цього вже були проблеми зі здоров'ям.
"Зараз дуже багато хто мене запитує, чому нас не було на похороні в Києві. Відповім: це неймовірна травма і для мене, і для Маші. Вона приїхала в Ізраїль із заїканням через обстріли, ми дуже довго боролися з цим. І я не знаю, як би її психіка відреагувала на підвищену публічну увагу під час прощання", - підкреслила Тамара Неліпа.
Вона зазначила, що незабаром діти приїдуть в Україну на могилу батька.
"Ми для себе вирішили в сім'ї, що син поїде, щойно в нього вийде (наразі він служить в армії Ізраїлю), а ми з донькою - найближчим часом. Приїдемо тихенько, без зайвих очей попрощаємося", - підкреслила вона.
Нагадаємо, син Максима Неліпи виїхав із матір'ю та сестрою на початку повномасштабного вторгнення 2022 року в Ізраїль. На той момент юнакові було 17 років.
Наразі йому 21 рік, він служить в ізраїльських збройних силах. Крім того, він має громадянство Ізраїлю. Як військовому ЦАХАЛу, дозвіл на виїзд з Ізраїлю йому дає командування.
Максим Неліпа (скриншот)
Що відомо про Максима Неліпу
Максим Неліпа народився 1976 року в Києві.
У студентські роки був зіркою КВК, а потім став відомим як ведучий розважальних шоу на початку 2000-х: лотереї "Хто там?" на каналі "1+1", шоу "Програй мільйон" на ICTV і ранкової програми "Підйом" на Новому каналі.
У 2007 році став учасником проекту "Танці з зірками", де виступав у парі з відомою танцівницею Оленою Шоптенко. У 2017-му почав співпрацювати з "Дизель шоу".
З 2020 року працював у Чорнобилі - на державному спеціалізованому підприємстві "Екоцентр".
У перші дні повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю: спочатку записався до ТРО, потім пішов добровольцем на фронт. Служив у Силах безпілотних систем, мав звання старшого лейтенанта, а нещодавно був призначений командиром роти.
За останні роки Максим Неліпа практично не з'являвся в соцмережах і не давав інтерв'ю колегам.
12 травня 2025 року стало відомо, що він загинув на фронті. Героя поховали 23 травня на Байковому кладовищі в Києві.
Максим Неліпа (фото: instagram.com/nelimax252)
Вас також може зацікавити
- Колишня дружина Максима Неліпи вперше розповіла правду про їхній шлюб і розлучення
- Телеведучий Грубич розкрив деталі прощання з Максимом Неліпою
- Про що були останні слова Максима Неліпи.