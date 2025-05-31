Умер отец певицы Рианны: что известно и какими были их отношения

Мужчина ушел из жизни утром в субботу, 31 мая, в Лос-Анджелесе.

Официальная причина смерти пока неизвестна. В то же время сообщается, что он ушел после короткой болезни.

По данным инсайдеров, семейство Рианны собралось в Калифорнии, чтобы попрощаться с умершим.

Известно, что незадолго до смерти брат певицы Раджад Фенти навещал отца в больнице.

Сама артистка пока трагическую новость не комментировала.

Рианна с отцом (фото: instagram.com/ronald.fenty)

Что известно об отношениях Рианны с отцом

В течение многих лет певица, которая выросла на Барбадосе и родилась под именем Робин Рианна Фенти, имела сложные отношения с папой.

Причиной тому были алкоголизм и наркотическая зависимость мужчины. Родители развелись, когда ей было 14 лет.

В 2012 году Рианна заявила о примирении с отцом. По ее словам, он был замечательным папой, несмотря на трудности в отношениях с мамой.

Однако уже в 2019-м звезда подала в суд на Рональда из-за использования ее имени в его компании Fenty Entertainment. Через несколько лет иск был отозван. Им удалось урегулировать дело самостоятельно.

Несмотря на конфликты в прошлом, Фенти был счастлив стать дедушкой. Он отмечал, что его дочь будет замечательной матерью. Также мужчина хорошо относился к ее партнеру A$AP Rocky.

Напомним, трагическая новость появилась в то время, когда Рианна ждет третьего ребенка. Она объявила о беременности в начале месяца, продемонстрировав округлившийся животик на Met Gala 2025.

Рианна беременна в третий раз (фото: Getty Images)