TAYANNA пожаловалась на ужасные условия в поезде Укрзализныци: тараканы, плесень и пыль

TAYANNA пожаловалась на Укрзализныцю из-за ужасных условий в поезде, с которыми она столкнулась во время возвращения с "Черноморских игр-2021". Украинская певица заявила, что в ее купе были тараканы, жуки, плесень и пыль.

Об этом она рассказала Instagram-сториз .

"Я реально попала в 80-е годы, когда я ездила на "Черноморские игры" именно в таких поездах", - отметила артистка.

По ее словам, когда она зашла в вагон поезда, то ей показалось, что она вернулась в 80-е годы.

Напомним, поезд "Интерсити" разнесли в пух и прах. Пассажирка пожаловалась на антисанитарию в туалетах и сравнила их с уборными в плацкартных вагонах. Она заявила, что сантехника там пришла в упадок.

При этом она помнит, какими были чистые поезда, когда их только запустили. Сейчас же ситуация кардинально изменилась.

Ранее Укрзализныця попала в скандал, когда в сети показали "трешовую" украинскую электричку сообщением Харьков-Золочев. В вагоне пассажиры позволяют себе распивать спиртное и даже курить сигареты.

Людям, которые курили сделали замечание, но они никак не реагируют. Кроме того, в электричке находился проводник, который тоже никаких действий не предпринял.

Пользователи сети отметили, что давно уже последний вагон электрички сами пассажиры сделали курящим и пьющим.