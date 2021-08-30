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Повзали по ліжках і пасажирам: поїзд Одеса-Харків окупували таргани (відео)

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Понеділок 30 серпня 2021 20:49
Повзали по ліжках і пасажирам: поїзд Одеса-Харків окупували таргани (відео) Поїзд Укрзалізниці окупували таргани (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Укрзалізниця знову потрапила в скандал через чистоту у вагонах поїздів. Цього разу відзначився склад, який їхав з Одеси до Харкова. Пасажири поїзда почали публікувати в соціальних мережах відео, на яких видно тарганів на ліжках і стінах.

Про потяг з тарганами розповіли на Telegram-каналі "Одеса Info"

Пасажири поїзда, які їхали з Одеси до Харкова, поскаржилися на полчища тарганів. Комахи спокійно носяться по всіх вагонах, повзають по стінах і сплячим людям.

Як зазначили пасажири 10 вагону, вночі ніхто не зімкнув око, попри на сильну втому. Комах знімали на телефони й навіть вдалося зловити момент, коли таргани намагалися з'їсти у вагоні нічного метелика. Коли чоловік не витримав і захотів розчавити комах шльопанцем, таргани швидко розбіглися в різні боки.

За словами людей, таргани були скрізь - на підлозі, повзали по стінах, по матрацах, по сплячих людях.

"Оплату за проїзд у поїздах підвищують майже кожен місяць, про комфорт пасажирів ніхто думати не збирається. Так, пасажири поділилися в мережі шокувальним відео, на якому чітко видно, як прусаки бігають по вагону №10. Та й не тільки по стінах і підлозі, а навіть по солодко сплячих людях", - йдеться в підписі до відео.

Поїзд Укрзалізниці окупували таргани

Як зазначають в Укрзалізниці, про подібні випадки потрібно повідомляти на гарячу лінію: 0 800 50 31 11. Зазвичай в таких ситуаціях у вагонах проводять дезінфекцію після рейсу. Якщо це не допоможе, то проведуть повторну обробку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Укрзалізниці "здерли" гроші за відсутню послугу.

А також розповідали про те, що відома українська співачка була шокована жахливими умовами в поїздах - таргани, цвіль і пил.

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Укрзалізниця
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