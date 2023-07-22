UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Полюють на ваші гроші. Українцям розповіли, як захистити свій номер телефону від шахраїв

Як захистити свої гроші від зловимисників (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні вирує нова схема викрадення грошей з рахунків людей. Тепер шахраї не намагаються прикинутися працівниками банку. Їм потрібен лише ваш номер телефону.

Як проходить афера, розповіли в Національній поліції України.

У чому суть обману

Людині декілька разів телефонують від імені служб таксі чи різних організацій та схиляють, щоб вона перетелефонувала. Після цього зловмисники замовляють в оператора послугу відновлення SIM-карти, використовуючи для ідентифікації абонента номери телефону, з яких раніше телефонували.

"Інколи зловмисники навіть перераховують незначні суми коштів на ваш мобільний рахунок, аби точно знати дату останнього поповнення рахунку", - попереджають правоохоронці.

Якщо ви помітили щось підозріле в розмові, повідомте про це свого оператора стільникового зв'язку.

Запам'ятайте! Віддалену заміну SIM-карт зловмисники застосовують для отримання доступу до фінансових номерів телефонів і подальшого привласнення грошей із ваших банківських рахунків.

Як захиститися від шахрайських схем

Варто дотримуватися цих рекомендацій:

  • забороніть віддалену заміну SIM-картки чи перейдіть на контрактне обслуговування в мобільного оператора
  • використовуйте лише офіційний застосунок свого банку
  • регулярно переглядайте історію транзакцій
  • не проводьте платіжні операції з чужих пристроїв

Нагадаємо також, що цю інформацію про вас не можна передавати стороннім:

  • PIN-код, CVV та термін дії банківської картки
  • коди з SMS, що можуть використовуватися для підтвердження транзакцій
  • пароль від онлайн-банкінгу або коди із SMS від оператора

Для платежів в інтернеті краще мати окрему картку із встановленими лімітами на оплату.

Раніше ми розповідали, як зрозуміти, що вам телефонує зловмисник.

Читайте також про українок з інвалідністю, які через фіктивний шлюб "рятують" від мобілізації.

Читайте РБК-Україна в Google News
шахраїмошенническая схема