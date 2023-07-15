Як зрозуміти, що вам точно телефонує шахрай: 5 основних ознак
Без мобільного телефону важко уявити сучасну людину. Він дозволяє, не виходячи з дому, зробити замовлення та оплатити комунальні платежі. Але, крім цього, телефон дає можливість шахраям ошукати громадян. Тому варто знати про ознаки, які вказують на те, що вам телефонує шахрай.
Про це повідомляє Itechua.
Телефонують вам, а не ви
Інколи можуть телефонувати з "банку", але це привід насторожитися. Імовірність, що ви розмовляєте зі справжнім співробітником банку, а не з шахраєм, близька до нуля.
Співробітники банків зазвичай не телефонують клієнтам, а ось шахраї давно навчилися імітувати будь-які організації.
Зокрема, якщо все дійшло до "переказу грошей на безпечні рахунки", "підозрілі транзакції" і будь-які подібні пропозиції, краще відразу припинити розмову.
Якщо турбуєтеся про збереження своїх грошей, то краще самі зателефонуйте в банк або перевірте стан рахунків через мобільний додаток.
Просять секретні дані
Будь-який банк прагне захистити дані клієнта і його гроші. PIN-код, тризначний CVV на картці та код з SMS придумали для того, щоб берегти ваші кошти. Тож не дивно, що шахраї мріють роздобути цю інформацію.
Щойно почувши подібне прохання і тим більше вимогу - кладіть слухавку.
Розмова зводиться до грошей
У сучасному світі шахраї намагатимуться використати будь-який привід, щоб виманити гроші. Наприклад, запропонують переказати гроші на "безпечний" рахунок або обміняти валюту за надвигідним курсом. Таких схем дуже багато і постійно з’являються нові.
Вирішити потрібно прямо зараз
Важливо, якщо з перших секунд розмови співрозмовник підштовхує до якоїсь дії, найімовірніше, це шахрай.
"Терміново" або "негайно" - це взагалі улюблені слова телефонних шахраїв. Під час діалогу вони часто підганяють, адже "якщо не перекажете гроші на безпечний рахунок, їх вкрадуть".
Опиняючись під таким тиском, людина часто починає панікувати і перестає ставитися критично до слів співрозмовника. У результаті приймається необдумане рішення.
Грють на ваших почуттях
Часто шахраї можуть телефонувати та казати, що "просто зараз хтось виводить ваші гроші - назвіть код, щоб ми змогли заблокувати рахунок".
До того зловмисники можуть дізнатися щось про вас і вашу сім’ю і можуть прикриватися справжніми іменами ваших родичів або навіть видавати себе за них.
Почувши шокуючу новину від незнайомця, постарайтеся зберігати холоднокровність.
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