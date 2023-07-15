Як зрозуміти, що вам точно телефонує шахрай: 5 основних ознак

Без мобільного телефону важко уявити сучасну людину. Він дозволяє, не виходячи з дому, зробити замовлення та оплатити комунальні платежі. Але, крім цього, телефон дає можливість шахраям ошукати громадян. Тому варто знати про ознаки, які вказують на те, що вам телефонує шахрай.

Телефонують вам, а не ви

Інколи можуть телефонувати з "банку", але це привід насторожитися. Імовірність, що ви розмовляєте зі справжнім співробітником банку, а не з шахраєм, близька до нуля.

Співробітники банків зазвичай не телефонують клієнтам, а ось шахраї давно навчилися імітувати будь-які організації.

Зокрема, якщо все дійшло до "переказу грошей на безпечні рахунки", "підозрілі транзакції" і будь-які подібні пропозиції, краще відразу припинити розмову.

Якщо турбуєтеся про збереження своїх грошей, то краще самі зателефонуйте в банк або перевірте стан рахунків через мобільний додаток.

Просять секретні дані

Будь-який банк прагне захистити дані клієнта і його гроші. PIN-код, тризначний CVV на картці та код з SMS придумали для того, щоб берегти ваші кошти. Тож не дивно, що шахраї мріють роздобути цю інформацію.

Щойно почувши подібне прохання і тим більше вимогу - кладіть слухавку.

Розмова зводиться до грошей

У сучасному світі шахраї намагатимуться використати будь-який привід, щоб виманити гроші. Наприклад, запропонують переказати гроші на "безпечний" рахунок або обміняти валюту за надвигідним курсом. Таких схем дуже багато і постійно з’являються нові.

Вирішити потрібно прямо зараз

Важливо, якщо з перших секунд розмови співрозмовник підштовхує до якоїсь дії, найімовірніше, це шахрай.

"Терміново" або "негайно" - це взагалі улюблені слова телефонних шахраїв. Під час діалогу вони часто підганяють, адже "якщо не перекажете гроші на безпечний рахунок, їх вкрадуть".

Опиняючись під таким тиском, людина часто починає панікувати і перестає ставитися критично до слів співрозмовника. У результаті приймається необдумане рішення.

Грють на ваших почуттях

Часто шахраї можуть телефонувати та казати, що "просто зараз хтось виводить ваші гроші - назвіть код, щоб ми змогли заблокувати рахунок".

До того зловмисники можуть дізнатися щось про вас і вашу сім’ю і можуть прикриватися справжніми іменами ваших родичів або навіть видавати себе за них.

Почувши шокуючу новину від незнайомця, постарайтеся зберігати холоднокровність.