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Охотятся на ваши деньги. Украинцам рассказали, как защитить свой номер телефона от мошенников

Как защитить свои деньги от злоумышленников (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине распространяется новая схема похищения денег со счетов людей. Теперь мошенники не пытаются притвориться работниками банка. Им нужен только номер телефона.

Как проходит афера, рассказали в Национальной полиции.

В чем суть обмана

Человеку несколько раз звонят по телефону от имени служб такси или разных организаций и склоняют, чтобы он перезвонил. После этого злоумышленники заказывают у оператора услугу восстановления SIM-карты, используя для идентификации абонента телефонные номера, с которых ранее звонили.

"Иногда злоумышленники даже перечисляют незначительные суммы средств на ваш мобильный счет, чтобы точно знать дату последнего пополнения счета", - предупреждают правоохранители.

Если вы заметили что-то подозрительное в разговоре, сообщите об этом оператору сотовой связи.

Запомните! Удаленную замену SIM-карт злоумышленники применяют для получения доступа к финансовым телефонным номерам и последующего присвоения денег с ваших банковских счетов.

Как защититься от мошеннических схем

Следует придерживаться этих рекомендаций:

  • запретите удаленную замену SIM-карты или перейдите на контрактное обслуживание у мобильного оператора
  • используйте только официальное приложение своего банка
  • регулярно просматривайте историю транзакций
  • не производите платежные операции с чужих устройств

Напомним также, что эту информацию о вас нельзя передавать посторонним:

  • PIN-код, CVV и срок действия банковской карты
  • коды с SMS, которые могут использоваться для подтверждения транзакций
  • пароль от онлайн-банкинга или коды из SMS от оператора

Для платежей в интернете лучше иметь отдельную карту с установленными лимитами на оплату.

Раньше мы рассказывали, как понять, что вам звонит злоумышленник.

Читайте также об украинках с инвалидностью, которые через фиктивный брак "спасают" от мобилизации.

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шахраїмошенническая схема