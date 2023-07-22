Полюють на ваші гроші. Українцям розповіли, як захистити свій номер телефону від шахраїв

В Україні вирує нова схема викрадення грошей з рахунків людей. Тепер шахраї не намагаються прикинутися працівниками банку. Їм потрібен лише ваш номер телефону.

Як проходить афера, розповіли в Національній поліції України.

У чому суть обману

Людині декілька разів телефонують від імені служб таксі чи різних організацій та схиляють, щоб вона перетелефонувала. Після цього зловмисники замовляють в оператора послугу відновлення SIM-карти, використовуючи для ідентифікації абонента номери телефону, з яких раніше телефонували.

"Інколи зловмисники навіть перераховують незначні суми коштів на ваш мобільний рахунок, аби точно знати дату останнього поповнення рахунку", - попереджають правоохоронці.

Якщо ви помітили щось підозріле в розмові, повідомте про це свого оператора стільникового зв'язку.

Запам'ятайте! Віддалену заміну SIM-карт зловмисники застосовують для отримання доступу до фінансових номерів телефонів і подальшого привласнення грошей із ваших банківських рахунків.

Як захиститися від шахрайських схем

Варто дотримуватися цих рекомендацій:

забороніть віддалену заміну SIM-картки чи перейдіть на контрактне обслуговування в мобільного оператора

використовуйте лише офіційний застосунок свого банку

регулярно переглядайте історію транзакцій

не проводьте платіжні операції з чужих пристроїв

Нагадаємо також, що цю інформацію про вас не можна передавати стороннім:

PIN-код, CVV та термін дії банківської картки

коди з SMS, що можуть використовуватися для підтвердження транзакцій

пароль від онлайн-банкінгу або коди із SMS від оператора

Для платежів в інтернеті краще мати окрему картку із встановленими лімітами на оплату.