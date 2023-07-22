Полюють на ваші гроші. Українцям розповіли, як захистити свій номер телефону від шахраїв
В Україні вирує нова схема викрадення грошей з рахунків людей. Тепер шахраї не намагаються прикинутися працівниками банку. Їм потрібен лише ваш номер телефону.
Як проходить афера, розповіли в Національній поліції України.
У чому суть обману
Людині декілька разів телефонують від імені служб таксі чи різних організацій та схиляють, щоб вона перетелефонувала. Після цього зловмисники замовляють в оператора послугу відновлення SIM-карти, використовуючи для ідентифікації абонента номери телефону, з яких раніше телефонували.
"Інколи зловмисники навіть перераховують незначні суми коштів на ваш мобільний рахунок, аби точно знати дату останнього поповнення рахунку", - попереджають правоохоронці.
Якщо ви помітили щось підозріле в розмові, повідомте про це свого оператора стільникового зв'язку.
Запам'ятайте! Віддалену заміну SIM-карт зловмисники застосовують для отримання доступу до фінансових номерів телефонів і подальшого привласнення грошей із ваших банківських рахунків.
Як захиститися від шахрайських схем
Варто дотримуватися цих рекомендацій:
- забороніть віддалену заміну SIM-картки чи перейдіть на контрактне обслуговування в мобільного оператора
- використовуйте лише офіційний застосунок свого банку
- регулярно переглядайте історію транзакцій
- не проводьте платіжні операції з чужих пристроїв
Нагадаємо також, що цю інформацію про вас не можна передавати стороннім:
- PIN-код, CVV та термін дії банківської картки
- коди з SMS, що можуть використовуватися для підтвердження транзакцій
- пароль від онлайн-банкінгу або коди із SMS від оператора
Для платежів в інтернеті краще мати окрему картку із встановленими лімітами на оплату.
Раніше ми розповідали, як зрозуміти, що вам телефонує зловмисник.
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