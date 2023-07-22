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Полюють на ваші гроші. Українцям розповіли, як захистити свій номер телефону від шахраїв

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Україна, Субота 22 липня 2023 11:02
Полюють на ваші гроші. Українцям розповіли, як захистити свій номер телефону від шахраїв Як захистити свої гроші від зловимисників (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні вирує нова схема викрадення грошей з рахунків людей. Тепер шахраї не намагаються прикинутися працівниками банку. Їм потрібен лише ваш номер телефону.

Як проходить афера, розповіли в Національній поліції України.

У чому суть обману

Людині декілька разів телефонують від імені служб таксі чи різних організацій та схиляють, щоб вона перетелефонувала. Після цього зловмисники замовляють в оператора послугу відновлення SIM-карти, використовуючи для ідентифікації абонента номери телефону, з яких раніше телефонували.

"Інколи зловмисники навіть перераховують незначні суми коштів на ваш мобільний рахунок, аби точно знати дату останнього поповнення рахунку", - попереджають правоохоронці.

Якщо ви помітили щось підозріле в розмові, повідомте про це свого оператора стільникового зв'язку.

Запам'ятайте! Віддалену заміну SIM-карт зловмисники застосовують для отримання доступу до фінансових номерів телефонів і подальшого привласнення грошей із ваших банківських рахунків.

Як захиститися від шахрайських схем

Варто дотримуватися цих рекомендацій:

  • забороніть віддалену заміну SIM-картки чи перейдіть на контрактне обслуговування в мобільного оператора
  • використовуйте лише офіційний застосунок свого банку
  • регулярно переглядайте історію транзакцій
  • не проводьте платіжні операції з чужих пристроїв

Нагадаємо також, що цю інформацію про вас не можна передавати стороннім:

  • PIN-код, CVV та термін дії банківської картки
  • коди з SMS, що можуть використовуватися для підтвердження транзакцій
  • пароль від онлайн-банкінгу або коди із SMS від оператора

Для платежів в інтернеті краще мати окрему картку із встановленими лімітами на оплату.

Полюють на ваші гроші. Українцям розповіли, як захистити свій номер телефону від шахраїв

Раніше ми розповідали, як зрозуміти, що вам телефонує зловмисник.

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