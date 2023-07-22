Охотятся на ваши деньги. Украинцам рассказали, как защитить свой номер телефона от мошенников

В Украине распространяется новая схема похищения денег со счетов людей. Теперь мошенники не пытаются притвориться работниками банка. Им нужен только номер телефона.

В чем суть обмана

Человеку несколько раз звонят по телефону от имени служб такси или разных организаций и склоняют, чтобы он перезвонил. После этого злоумышленники заказывают у оператора услугу восстановления SIM-карты, используя для идентификации абонента телефонные номера, с которых ранее звонили.

"Иногда злоумышленники даже перечисляют незначительные суммы средств на ваш мобильный счет, чтобы точно знать дату последнего пополнения счета", - предупреждают правоохранители.

Если вы заметили что-то подозрительное в разговоре, сообщите об этом оператору сотовой связи.

Запомните! Удаленную замену SIM-карт злоумышленники применяют для получения доступа к финансовым телефонным номерам и последующего присвоения денег с ваших банковских счетов.

Как защититься от мошеннических схем

Следует придерживаться этих рекомендаций:

запретите удаленную замену SIM-карты или перейдите на контрактное обслуживание у мобильного оператора

используйте только официальное приложение своего банка

регулярно просматривайте историю транзакций

не производите платежные операции с чужих устройств

Напомним также, что эту информацию о вас нельзя передавать посторонним:

PIN-код, CVV и срок действия банковской карты

коды с SMS, которые могут использоваться для подтверждения транзакций

пароль от онлайн-банкинга или коды из SMS от оператора

Для платежей в интернете лучше иметь отдельную карту с установленными лимитами на оплату.