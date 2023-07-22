Охотятся на ваши деньги. Украинцам рассказали, как защитить свой номер телефона от мошенников
В Украине распространяется новая схема похищения денег со счетов людей. Теперь мошенники не пытаются притвориться работниками банка. Им нужен только номер телефона.
Как проходит афера, рассказали в Национальной полиции.
В чем суть обмана
Человеку несколько раз звонят по телефону от имени служб такси или разных организаций и склоняют, чтобы он перезвонил. После этого злоумышленники заказывают у оператора услугу восстановления SIM-карты, используя для идентификации абонента телефонные номера, с которых ранее звонили.
"Иногда злоумышленники даже перечисляют незначительные суммы средств на ваш мобильный счет, чтобы точно знать дату последнего пополнения счета", - предупреждают правоохранители.
Если вы заметили что-то подозрительное в разговоре, сообщите об этом оператору сотовой связи.
Запомните! Удаленную замену SIM-карт злоумышленники применяют для получения доступа к финансовым телефонным номерам и последующего присвоения денег с ваших банковских счетов.
Как защититься от мошеннических схем
Следует придерживаться этих рекомендаций:
- запретите удаленную замену SIM-карты или перейдите на контрактное обслуживание у мобильного оператора
- используйте только официальное приложение своего банка
- регулярно просматривайте историю транзакций
- не производите платежные операции с чужих устройств
Напомним также, что эту информацию о вас нельзя передавать посторонним:
- PIN-код, CVV и срок действия банковской карты
- коды с SMS, которые могут использоваться для подтверждения транзакций
- пароль от онлайн-банкинга или коды из SMS от оператора
Для платежей в интернете лучше иметь отдельную карту с установленными лимитами на оплату.
Раньше мы рассказывали, как понять, что вам звонит злоумышленник.
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