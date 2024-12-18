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Полярники зі станції "Академік Вернадській" показали перше відео новонароджених пінгвінят

Середа 18 грудня 2024 21:35
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Полярники зі станції "Академік Вернадській" показали перше відео новонароджених пінгвінят На "Академік Вернадський" народилися пінгвінята (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
Автор: Людмила Рябухіна

Поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський"вже народилися перші пінгвінята. А нещодавно полярникам вдалося зробити відео з малечею.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на прес-службу Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Що розповіли про пташенят біля станції

Як повідомляють у науковому центрі, на відео зафільмували пару первістків. Вони народилися у гнізді біля лабораторії з дослідження геокосмосу.

Пінгвінят зафільмувала геофізикиня 29-ї УАЕ Анна Соіна. Дослідники уточнили, що Анні вдалося зробити відео, коли вона прямувала до робочого місця.

Втім, двійко пінгвінят на відео - не єдині малюки на острові Галіндез. За підрахунками полярників, зараз новонароджених пінгвінят вже близько десятка. До того ж більшість малюків пінгвінів спостерігається якраз поблизу вищезгаданої лабораторії.

Раніше полярники показали фото перших малюків пінгвінів. Тоді біолог 29-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Світозар Давиденко натрапив на дитинчат, коли друге пінгвінятко було ще в шматках шкарлупи.

Зараз малеча стає дедалі активнішою, проте поки не полишає батьківського гнізда.

Як розповіли в науковому центрі, новонароджені пінгвінята перебуватимуть в гнізді близько місяця, тоді ж почнуть змінювати сірий пух на чорно-біле пір'я дорослих пінгвінів. В цей важливий для малюків період, батьки по черзі доглядатимуть дитинчат.

В науковому центрі також повідомили, скільки нині субантарктичних пінгвінів на Галіндезі. За нещодавніми підрахунками полярників, їхня кількість найбільша серед інших видів пінгвінів острова і становить приблизно 4 тисяч.

Проте минулого сезону біологи нарахували 7 тисяч представників субантарктичних пінгвінів, що стало рекордною кількістю за всі роки спостережень.

Полярники зі станції &quot;Академік Вернадській&quot; показали перше відео новонароджених пінгвінят

Допис Національного антарктичного наукового центру (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)

До речі, раніше ми показували фото новонароджених пінгвінят.

Крім цього, розповідали про те, як на "Академік Вернадський" прийшов войовничий пінгвін-поліцейський.

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Академік Вернадський Тварини Пінгвіни
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