Полярники со станции "Академик Вернадский" показали, как пингвины кормят детенышей: видео

В гнездах пингвинов возле антарктической станции "Академик Вернадский" становится все больше птенцов. Родители-пингвины охраняют малышей от хищников, греют и кормят из клюва.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра в Facebook.

В начале декабря из яиц, отложенных пингвинами вблизи станции, начали вылупляться птенцы. Первые из них появились в гнезде, где раньше всего были отложены яйца.

По подсчетам полярников в конце ноября, яйца были в около 900 гнездах птиц, поэтому количество пингвинят росло после окончания периода вызревания.

Как рассказали в научном центре "Академик Вернадский", сейчас на острове Галиндез родилось уже около тысячи пингвинят. В частности, большинство птичьих семей уже имеет по двое малышей.

"В части гнезд еще остаются яйца, поэтому количество птенцов будет расти", - добавили полярники. А также добавили, что малыши отличаются, в том числе и из-за их возраста.

Как рассказал биолог 29-й УАЭ Свитозар Давыденко, некоторые пингвинята вылупились только недавно. А те птенцы, которые родились раньше, уже значительно выросли - по размеру "догнали" своих родителей.

Взрослые пингвины кормят детенышей частично переваренным крилем, "поставляя" пищу в клюв тогда, когда птенец сигнализирует о своем голоде. Видео этого процесса сделал Виталий Каминский.

Также в научном центре напомнили о том, что делают гнезда на Галиндезе преимущественно субантарктические пингвины. Из-за специфического громкого крика этот вид пингвинов называют "ослиным".

Субантарктические пингвины прибывают на остров весной, с целью размножения. Впрочем, количество птиц может отличаться каждый год. Например, в прошлом сезоне количество антарктических пингвинов на Галиндезе было рекордным - исследователи насчитали 7 тысяч птиц.

На острове птицы строят гнезда и откладывают яйца, преимущественно по два. За новорожденным малышом пингвины-родители ухаживают по очереди, а позже, когда птенцы подрастают, детей собирают в "ясли" - небольшие группы, за которыми следят несколько взрослых пингвинов.

Публикация Национального антарктического научного центра (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)