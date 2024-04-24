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Полярники вразили кадрами заходу сонця на Атлантичному морі: унікальні фото

Захід сонця на Атлантичному морі (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Василина Копитко

Українські полярники поділились вражаючими кадри із заходу сонця на Атлантичному океані. Знімки зробили із борту криголама "Ноосфера".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Як заходить сонце на Атлантичному океані

"Поки "Ноосфера" продовжує третій антарктичний сезон, хочемо показати, які дивовижні заходи сонця супроводжували судно в Атлантичному океані", - пишуть полярники. 

Зазначимо, що "Ноосфера" ще 17 листопада 2023 року вийшла з порту Кейптауна (ПАР) до Антарктиди, щоб доставити вантажі та експедиції до станцій "Арцтовський" та "Академік Вернадський". 

Відтак судно прийшло до чилійського порту Пунта-Аренас, звідки направилось до Антарктики 15 березня 2024 року для перезмінки річних експедицій на "Вернадському" та досліджень в Південному океані. Нагадаємо, що на українській станції уже проходить 29-та антарктична експедиція.

Захід сонця на Атлантичному морі (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

13 квітня наш "Ноосфера" пришвартувалася в Чилі, доправивши на "велику землю" зимівників 28-ї УАЕ та сезонну експедицію. Після цього флагман  вирушив в Антарктику, щоб забезпечити ротацію полярників на "Арцтовському".

"Нині судно вже прямує до Кейптауна, де перебуватиме до наступного антарктичного сезону", - кажуть полярники.

Зазначимо, що "Ноосфера" - українське науково-дослідне судно-криголам, флагман українського науково-дослідного флоту. Воно належить Національному антарктичному науковому центру (НАНЦ). Колись Ноосфера належала Британській антарктичній службі. Україна його купила у 2021 році.

Захід сонця на Атлантичному морі (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

 

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