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Полярники поразили кадрами заката на Атлантическом море: уникальные фото

Закат на Атлантическом море (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Василина Копытко

Украинские полярники поделились поразительными кадрами с заката на Атлантическом океане. Снимки сделали с борта ледокола "Ноосфера".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Национального антарктического научного центра в Facebook.

Как заходит солнце на Атлантическом океане

"Пока "Ноосфера" продолжает третий антарктический сезон, хотим показать, какие удивительные закаты сопровождали судно в Атлантическом океане", - пишут полярники.

Отметим, что "Ноосфера" еще 17 ноября 2023 вышла из порта Кейптауна (ЮАР) к Антарктиде, чтобы доставить грузы и экспедиции до станций "Арцтовский" и "Академик Вернадский".

Судно пришло в чилийский порт Пунта-Аренас, откуда направилось в Антарктику 15 марта 2024 года для пересмены годовых экспедиций на "Вернадском" и исследований в Южном океане. Напомним, что на украинской станции уже проходит 29-я антарктическая экспедиция.

Закат на Атлантическом море (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

13 апреля наша "Ноосфера" пришвартовалась в Чили, доставив на "большую землю" зимовщиков 28-й УАЭ и сезонную экспедицию. После этого флагман отправился в Антарктику, чтобы обеспечить ротацию полярников на "Арцтовском".

"Сейчас судно уже идет в Кейптаун, где будет находиться до следующего антарктического сезона", - говорят полярники.

Отметим, что "Ноосфера" украинское научно-исследовательское судно-ледокол, флагман украинского научно-исследовательского флота. Оно принадлежит Национальному Антарктическому научному центру (НАНЦ). Когда-то Ноосфера принадлежала Британской антарктической службе. Украина его купила в 2021 году.

Закат на Атлантическом море (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

 

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АнтарктидаСтанция ВернадскогоПолярники