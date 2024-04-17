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Не досліджені у світі: українські полярники показали фото рідкісного кита

Середа 17 квітня 2024 12:48
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Не досліджені у світі: українські полярники показали фото рідкісного кита Полярники показали рідкісних китів (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Тетяна Самарук

Українським вченим вдалося зустріти рідкісних китів та записати їхні звуки. Йдеться про південних плавунів - це один з найменш досліджених видів китів у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру.

Чим унікальні кити

У районі станції "Академік Вернадський" їх можна побачити дуже нечасто, але науковці встановили, що північніше - в протоці Джерлаш є велике різноманіття морських ссавців. Зокрема, там найчастіше реєструють зустрічі з південними плавунами.

Саме тому цей район обрали для проведення досліджень за участі українського судна "Ноосфера".

Зокрема, з борту "Ноосфери" вели візуальні спостереження та виконували "акустичне тралення" - запис звуків китоподібних. Окремо пошук тварин здійснювали з моторного човна, який пересувався неподалік, але обстежував важкодоступні для великого судна бухти.

У перший же день роботи команді човна надзвичайно пощастило, адже вони помітили групу з 5 південних плавунів. Зустріч тривала кілька секунд, але біологи встигли зробити фото китів та передали інформацію про напрямок їхнього руху на "Ноосферу". Завдяки цьому з судна вдалося записати їхні звуки.

Для запису використовували спеціальну акустичну систему. Вона складається з:

  • акустичного рекордера, вмонтованого в обтічний корпус
  • троса довжиною 180 м
  • крила, яке тримає корпус з рекордером на фіксованій глибині
  • хвостовика, що запобігає надмірній вібрації

Така конструкція дозволяє робити якісні записи під час руху судна попри акустичні шуми, які воно створює.

Не досліджені у світі: українські полярники показали фото рідкісного китаНе досліджені у світі: українські полярники показали фото рідкісного китаПівденні плавуни (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Що отримали науковці

У результаті кількох сесій роботи рекордера біологи отримали понад чотирнадцять годин акустичних записів. Попередня оцінка деяких з них показала наявність звуків не лише плавунів, а також косаток і горбатих китів.

Але необхідний ще ретельний аналіз, який може виявити звуки інших морських ссавців.

Відомо, що акустичні дослідження на "Вернадському" виконуються з 2021 року. Зокрема, вчені записували різних морських ссавців з човнів, а також вели безперервні записи під час сезону розмноження тюленів Ведделла біля станції.

Завдяки таким дослідженням науковці зможуть покращити знання про морських ссавців, зокрема, їхні способи комунікації.

Не досліджені у світі: українські полярники показали фото рідкісного китаНе досліджені у світі: українські полярники показали фото рідкісного китаНе досліджені у світі: українські полярники показали фото рідкісного китаНе досліджені у світі: українські полярники показали фото рідкісного китаНе досліджені у світі: українські полярники показали фото рідкісного кита

Українські полярники записали звуки рідкісних китів (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Раніше полярники показували "луна-парк", з якого важко вийти.

Також ми писали про тварин які виходять з води лише для створення сім'ї.

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