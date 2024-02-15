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Полярники станції "Вернадського" показали цікаву кліматичну особливість: захоплююче відео

Українські полярники показали літню ніч на відео (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українські полярники показали "літню ніч" на станції "Академік Вернадський". Експерти зняли на відео унікальну кліматичну особливість.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру.

В чому кліматична особливість

Полярники показали 15 годин життя навколо "Вернадського" за пів хвилини.

Захоплююче відео зняв метеоролог 28-ї УАЕ Олександр Полудень з острова Гротто, що розташований навпроти нашого Галіндеза - їх розділяє близько 200 метрів протоки Мік.

Зйомка тривала з пʼятої вечора до восьмої ранку наприкінці січня. Нагадуємо, що в цей період в Антарктиці якраз літо й довгий світловий день.

"Тож нічний час на відео можна відстежити здебільшого за увімкненим світлом на станції", - йдеться у повідомленні.

Також на ролику можна побачити цікаву кліматичну особливість - більшість часу хмарно й погода змінюється дуже стрімко.

"Телефону й штативу Олександра дуже пощастило, адже за 15 годин на них не накинув оком жоден птах", - додали полярники.

 

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Академик Вернадскийполярники