Полярники станции "Вернадского" показали интересную климатическую особенность: захватывающие видео

Украинские полярники показали "летнюю ночь" на станции "Академик Вернадский". Эксперты сняли на видео уникальную климатическую особенность.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра.
Полярники показали 15 часов жизни вокруг "Вернадского" за пол минуты.
Захватывающее видео снял метеоролог 28 УАЭ Александр Полудень с острова Гротто, расположенный напротив нашего Галиндеза - их разделяет около 200 метров пролива Мик.
Съемка длилась с пяти вечера до восьми утра в конце января. Напоминаем, что в этот период в Антарктике как раз лето и длинный световой день.
"Поэтому ночное время на видео можно отследить в основном по включенному свету на станции", - говорится в сообщении.
Также на ролике можно увидеть интересную климатическую особенность - большинство времени облачно и погода меняется очень стремительно.
"Телефону и штативу Александра очень повезло, ведь за 15 часов на них не положила глаз ни одна птица", - добавили полярники.
Ранее на станции "Вернадского" показывали редкое явление - "снежные пончики".
Также полярники показывали птиц, которые никого не боятся.