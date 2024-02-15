Полярники станції "Вернадського" показали цікаву кліматичну особливість: захоплююче відео
Українські полярники показали "літню ніч" на станції "Академік Вернадський". Експерти зняли на відео унікальну кліматичну особливість.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру.
В чому кліматична особливість
Полярники показали 15 годин життя навколо "Вернадського" за пів хвилини.
Захоплююче відео зняв метеоролог 28-ї УАЕ Олександр Полудень з острова Гротто, що розташований навпроти нашого Галіндеза - їх розділяє близько 200 метрів протоки Мік.
Зйомка тривала з пʼятої вечора до восьмої ранку наприкінці січня. Нагадуємо, що в цей період в Антарктиці якраз літо й довгий світловий день.
"Тож нічний час на відео можна відстежити здебільшого за увімкненим світлом на станції", - йдеться у повідомленні.
Також на ролику можна побачити цікаву кліматичну особливість - більшість часу хмарно й погода змінюється дуже стрімко.
"Телефону й штативу Олександра дуже пощастило, адже за 15 годин на них не накинув оком жоден птах", - додали полярники.
Раніше на станції "Вернадського" показували рідкісне явище - "снігові пончики".
Також полярники показували птахів, які нікого не бояться.