Полярники станции "Вернадского" показали интересную климатическую особенность: захватывающие видео

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра .

В чем климатическая особенность

Полярники показали 15 часов жизни вокруг "Вернадского" за пол минуты.

Захватывающее видео снял метеоролог 28 УАЭ Александр Полудень с острова Гротто, расположенный напротив нашего Галиндеза - их разделяет около 200 метров пролива Мик.

Съемка длилась с пяти вечера до восьми утра в конце января. Напоминаем, что в этот период в Антарктике как раз лето и длинный световой день.

"Поэтому ночное время на видео можно отследить в основном по включенному свету на станции", - говорится в сообщении.

Также на ролике можно увидеть интересную климатическую особенность - большинство времени облачно и погода меняется очень стремительно.

"Телефону и штативу Александра очень повезло, ведь за 15 часов на них не положила глаз ни одна птица", - добавили полярники.