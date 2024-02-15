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Полярники станции "Вернадского" показали интересную климатическую особенность: захватывающие видео

Четверг 15 февраля 2024 13:13
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Полярники станции "Вернадского" показали интересную климатическую особенность: захватывающие видео Украинские полярники показали летнюю ночь на видео (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские полярники показали "летнюю ночь" на станции "Академик Вернадский". Эксперты сняли на видео уникальную климатическую особенность.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра.

В чем климатическая особенность

Полярники показали 15 часов жизни вокруг "Вернадского" за пол минуты.

Захватывающее видео снял метеоролог 28 УАЭ Александр Полудень с острова Гротто, расположенный напротив нашего Галиндеза - их разделяет около 200 метров пролива Мик.

Съемка длилась с пяти вечера до восьми утра в конце января. Напоминаем, что в этот период в Антарктике как раз лето и длинный световой день.

"Поэтому ночное время на видео можно отследить в основном по включенному свету на станции", - говорится в сообщении.

Также на ролике можно увидеть интересную климатическую особенность - большинство времени облачно и погода меняется очень стремительно.

"Телефону и штативу Александра очень повезло, ведь за 15 часов на них не положила глаз ни одна птица", - добавили полярники.

Ранее на станции "Вернадского" показывали редкое явление - "снежные пончики".

Также полярники показывали птиц, которые никого не боятся.

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Академик Вернадский полярники
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